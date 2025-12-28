Dàn sao "khủng" đổ bộ đêm khai mạc HOZO City Tết Fest 2025

Tối 27-12, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), siêu lễ hội văn hóa - âm nhạc HOZO City Tết Fest 2025 đã chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi sự kiện chào đón năm mới quy mô lớn nhất thành phố.

Tối 27-12, tại sân khấu chính Công viên Bờ sông Sài Gòn, dàn sao "khủng" khuấy đảo khán giả đêm khai mạc HOZO City Tết Fest 2025.

Đến dự lễ khai mạc có bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao TP HCM. Sự kiện là sự kết hợp giữa Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO và City Tết Fest, hứa hẹn tạo nên một điểm đến văn hóa đương đại đặc sắc cho người dân và du khách trong dịp cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy (ảnh trên) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao TP HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy (anh dưới bên trái) trao hoa, thư cảm ơn các đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức Hozo City Tết Fest.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao TPHCM phát biểu khai mạc.

Với chủ đề "City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ", Hozo City Tết Fest diễn ra trong 5 ngày, từ 27 đến 31-12. Siêu lễ hội được thiết kế thành 3 chương: "Maze-ing Việt Nam", "Maze by thế giới", "Countdown - City-Maze-ing".

Sân khấu đêm khai mạc đã thực sự bùng nổ, tái hiện một Việt Nam đầy bản sắc nhưng cũng vô cùng trẻ trung trong kỷ nguyên hội nhập.

Trong đêm khai mạc, điểm nhấn chính là chương trình âm nhạc MAZE-ING VIỆT NAM, tái hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy, DTAP, ANTRANSAX, TOS.

Tại HOZO City Tết Fest 2025, chất liệu truyền thống được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi và nhóm DTAP trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ".

Phương Mỹ Chi thể hiện bản mashup loạt hit trong album "Vũ trụ cò bay" và "Em xinh say hi".

Hoàng Thùy Linh mang những hit đậm chất văn hóa Việt Nam đến sân khấu HOZO City Tết Fest 2025 như "See tình", "Để mỵ nói cho mà nghe", "Tứ phủ".



Sức nóng của đêm khai mạc tiếp tục được đẩy lên cao với sự đổ bộ của dàn nghệ sĩ trẻ đầy cá tính. Nếu Mỹ Anh và An Trần mang đến sự sang trọng, bay bổng của R&B, thì Phùng Khánh Linh cùng Thanh Thụy, Thể Thiên lại khiến khán giả say mê trong những giai điệu Pop hiện đại và những thử nghiệm âm nhạc cá nhân đầy đột phá.

Sức nóng tại Công viên Bờ sông Sài Gòn chạm đỉnh khi HIEUTHUHAI chính thức lộ diện. Nam rapper nhanh chóng "chiếm lĩnh" sân khấu và biến không gian lễ hội thành một biển người náo nhiệt với loạt hit như "Ngủ một mình", "Nước mắt cá sấu", "Bật nhạc lên" và "Hẹn gặp em dưới ánh trăng". Bằng lối trình diễn tự tin, phóng khoáng cùng khả năng tương tác cực tốt, HIEUTHUHAI không chỉ mang đến những giai điệu bắt tai mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ và đáng nhớ nhất của đêm khai mạc

Trúc Nhân là cái tên hoàn hảo để khép lại đêm khai mạc HOZO City Tết Fest 2025. Với phong cách độc bản, anh đã biến các chất liệu dân gian trở nên sống động và thời thượng hơn bao giờ hết. Phần trình diễn này không chỉ làm nức lòng khán giả mà còn là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "Made in Vietnam".

Sau đêm khai mạc, HOZO City Tết Fest 2025 tiếp tục diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, sáng tạo và ẩm thực phong phú trong không gian lễ hội đô thị mở, kéo dài đến ngày 31-12. Điểm nhấn của chương trình là các đêm nhạc vào ngày 28-12 và 31-12, trong đó lễ hội sẽ khép lại bằng đêm Countdown chào đón năm mới vào tối 31-12.









