Dấn thân để trưởng thành

Hành trình của Thư không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm con đường riêng: hãy dám thử, dám sai, dám đứng dậy đi xa từ chính điểm khởi đầu.

Học hỏi không ngừng

Minh Thư là người đầu tiên trong 3 thế hệ của đại gia đình bước chân vào giảng đường đại học. Được theo đuổi ngành yêu thích là Social Studies (Xã hội học) tại Đại học Fulbright Việt Nam là cơ hội tuyệt vời mà Thư luôn trân quý. Lớn lên ở TP HCM nhưng quê gốc ở Nam Định (nay là Ninh Bình), Minh Thư cảm nhận bản thân có sự giao thoa tính cách năng động, cởi mở của thành thị lẫn sự bền bỉ, giản dị của làng quê. Cô ý thức rõ nét về nguồn cội và niềm biết ơn sâu sắc với gia đình - những người chưa bao giờ trọn vẹn ước mơ đến giảng đường song luôn gieo mầm, cổ vũ ước mơ học vấn cho Thư. Cô được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin khi nhìn thấy tinh thần vượt khó của gia đình, niềm say mê học hỏi của bạn bè, tài năng và tâm huyết của thầy cô. "Ở ngôi trường có quá nhiều người giỏi, tôi từng cảm thấy mình nhỏ bé. Song tôi nhận ra mỗi người có giai đoạn phát triển khác nhau, sự so sánh chỉ làm ta quên mất giá trị của bản thân" - Thư tâm sự.

Với Thư, tri thức là điều kiện để mỗi người mở rộng góc nhìn. "Learning for the sake of learning" - học vì chính sự học, biết mình học vì ai, vì điều gì - là phương châm của Thư. Với cô, học chính là con đường căn bản để bạn trẻ thay đổi hoàn cảnh.

Thư nỗ lực học tập một cách chăm chỉ, kỷ luật, dần chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp thật chất lượng. Xa hơn, cô mơ ước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa nông thôn và thành thị, mang những gì tích lũy được để đóng góp cho quê hương. Gần đây, Thư và bạn bè thực hiện dự án "hustly.space" - một start-up công nghệ với sản phẩm là tạo ra website hỗ trợ các sinh viên có thể kết nối, hỗ trợ nhau trong các cuộc thi. Thư góp phần xây dựng thương hiệu, lên kế hoạch tiếp thị, viết content và phát triển chiến lược tăng trưởng người dùng. Website đang dần hoàn thiện để sớm ra mắt.

Minh Thư (giữa) cùng bạn bè trong những ngày tình nguyện dạy học hè ở Sa PaẢnh: KHÁNH TỪ

Hết lòng với trẻ vùng cao

Ngoài học tập, Thư còn đam mê âm nhạc. Cô thường nói vui mình có hai "nhân cách": on stage và off stage. Trên sân khấu, Thư tỏa sáng, tràn đầy năng lượng; ngoài đời thường, cô điềm tĩnh, tập trung vào học tập và nghiên cứu. Với Thư, âm nhạc là cách để kể chuyện bằng cảm xúc, kết nối tâm hồn giữa người hát và người nghe. Là Chủ tịch CLB Âm nhạc Fulbright Music, Thư cùng các bạn xây dựng một sân chơi bổ ích, nơi mọi người có thể hết mình vì nghệ thuật, mang lại những màn trình diễn tốt nhất phục vụ khán giả.

Không chỉ năng động ở giảng đường, Thư còn tham gia giảng dạy cho trẻ em tại Lao Chải (Sa Pa) trong dự án Phiêu Linh mùa hè 2025. Được dạy học mỗi ngày trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, chứng kiến các học trò tuy nhỏ bé mà nghị lực, Thư rất xúc động và hết lòng chăm sóc để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho các em. Thư và bạn bè dành hơn 4 tháng thiết kế giáo án và nội dung chương trình. Qua đó, mang đến cho các bạn nhỏ miền cao hiểu biết về bản sắc văn hóa, năng lực cảm xúc xã hội, định hướng phát triển bản thân. Thư cùng các tình nguyện viên không chỉ trao truyền kiến thức mà còn đặt mình vào vị trí người học để mang đến những gì thiết thực nhất. "Với tôi, chuyến đi không chỉ là sự trải nghiệm mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành" - Thư kể.

Minh Thư và bà Từ Mỹ Khánh – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi ASEAN–China–India Youth Leadership Summit 2025 tại Việt Nam

Năng khiếu nghệ thuật giúp Minh Thư dễ dàng kết nối, mang đến niềm vui cho người khác

Mới đây, Minh Thư đã được chọn là một trong những gương mặt đại diện Việt Nam tham gia tranh tài vòng chung kết cuộc thi ASEAN - China - India Youth Leadership Summit 2025, diễn ra tại Singapore vào tháng 10 này. Đây là cuộc thi về sáng kiến, giải pháp cho những vấn đề toàn cầu dành cho bạn trẻ 18 - 25 tuổi đến từ các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ. Cô gái trẻ đang bước vào giai đoạn nước rút, quyết tâm cùng các bạn ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ tri thức trẻ của khu vực.



