Quốc tế

Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã mời một số CEO từ những công ty lớn nhất nước Mỹ như Tesla, Apple và Boeing tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc.

Theo Nhà Trắng, danh sách 16 nhân vật tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc có một số cái tên nổi bật như tỉ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Culp của General Electric. 

Ngoài ra, những CEO nổi tiếng khác gồm Kelly Ortberg của Boeing, David Solomon của Goldman Sachs và Jane Fraser của Citigroup.

Một số CEO đang có thỏa thuận chờ xử lý với Trung Quốc. Trong cuộc họp hồi tháng 4, bà Ortberg cho biết Trung Quốc có thể đặt mua một số lượng lớn máy bay từ Boeing, trong khi ông Fraser hồi tháng 11-2025 chia sẻ các nhà đầu tư đang thể hiện sự quan tâm trở lại với Trung Quốc.

Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AP

Bloomberg đưa tin hồi tháng 3, Boeing sắp hoàn tất đơn đặt hàng 500 máy bay 737 Max trùng dịp ông Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đáng chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang cũng góp mặt trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump, sau những đồn đoán ban đầu ông không được mời. Một nguồn tin từ CNBC tiết lộ sau khi xem các bài báo đưa tin ông Huang vắng mặt, ông Donald Trump đã đích thân gọi điện và đề nghị CEO Nvidia tham gia.

“Ông Jensen dự hội nghị thượng đỉnh theo lời mời của Tổng thống Donald Trump để ủng hộ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền” - phát ngôn viên Nvidia cho biết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump xác nhận ông Huang có mặt trên chuyên cơ Air Force One và phủ nhận thông tin ông chủ Nvidia không được mờ. Ông nói thêm việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ là “yêu cầu đầu tiên” với ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump dự kiến hội đàm song phương với ông Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15-5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh

(NLĐO) - Chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Anh đưa lượng lớn khí tài tới Hormuz, ông Donald Trump nói không cần Trung Quốc giúp

(NLĐO) - Anh tuyên bố sẽ đóng góp kho vũ khí lớn cho sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ eo biển Hormuz.

Thị trưởng Mỹ nhận tội "làm đặc vụ cho Trung Quốc"

(NLĐO) - Thị trưởng TP Arcadia, bang California - Mỹ, bà Eileen Wang, đã từ chức và nhận tội "làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc"

