Năm 2025, màn ảnh nhỏ Việt Nam sôi động với nhiều thể loại phim phong phú - từ chính kịch gia đình, hành động hình sự đến tâm lý - xã hội.

Mang bản sắc Việt Nam lên màn ảnh

Giữa làn sóng phim truyền hình năm nay, "Cha tôi, người ở lại" (đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa) là một trong những tác phẩm nổi bật. Dù chuyển thể từ phim Trung Quốc "Lấy danh nghĩa người nhà", tác phẩm đã được làm mới với không gian, nhịp sống và văn hóa Việt Nam rõ nét. Câu chuyện về hai người cha cùng nuôi 3 đứa con không cùng huyết thống được kể một cách nhân văn, gần gũi.

Những chi tiết như căn nhà nhỏ có sân vườn, tiếng hát văn, khung cảnh sinh hoạt dân dã gợi cảm giác thân thuộc. Dàn diễn viên Bùi Như Lai, Thái Sơn, Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, NSƯT Kiều Anh… mang đến diễn xuất chân thật, tạo nên một bộ phim đậm đà bản sắc Việt.

Phim “Cha tôi, người ở lại”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Cũng khai thác đề tài đời sống nhưng theo hướng đô thị, "Dịu dàng màu nắng" (đạo diễn Bùi Quốc Việt) là điểm sáng với cách kể chuyện hiện đại. Phim xoay quanh xóm trọ công nhân ven đô - nơi mỗi người mang một câu chuyện riêng về tình yêu, tổn thương và khát vọng vươn lên.

Phim ghi điểm bởi lối kể dung dị, vừa hài hước vừa sâu lắng, giúp người xem cảm nhận rõ hơi thở đời thường - gần gũi và ấm áp. Không sa vào bi kịch hay cường điệu hóa sự nghèo khổ, "Dịu dàng màu nắng" thể hiện góc nhìn nhân văn, tích cực, nơi con người vẫn tìm thấy niềm tin giữa những nhọc nhằn mưu sinh.

Ở đề tài vùng miền, "Mẹ biển" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền đưa khán giả đến với những ngôi làng ven biển phương Nam, nơi con người phải gồng mình trước và sau mỗi cơn bão.

Phim “Cô đừng hòng thoát khỏi tôi”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Câu chuyện cảm động về tình mẹ, tình làng xóm được kể qua khung hình đẹp như tranh với bãi cát trắng, núi đá cheo leo; những chiếc ghe, xuồng, thuyền thúng gợi không khí đặc trưng miền biển. Phim không chỉ làm người xem xúc động mà còn tôn vinh vẻ đẹp và sức sống kiên cường của người dân vùng duyên hải.

"Những chặng đường bụi bặm" (đạo diễn Trịnh Lê Phong) lại chọn hành trình của 3 người đàn ông ở 3 độ tuổi - những người cô đơn, vấp ngã, cùng nhau lên chuyến xe "trốn chạy thế giới".

Không có những cú "xoay" kịch tính, phim hấp dẫn bằng chiều sâu nội tâm, qua những cuộc đối thoại và sự im lặng chan chứa tình người.

Cảnh quay xuyên suốt Việt Nam từ miền núi, cao nguyên đến vùng biển, vừa khắc họa không gian sống vừa trở thành biểu tượng cho hành trình khám phá và chữa lành của con người.

Đổi mới trong cách kể chuyện

Bên cạnh những phim đời thường, phim truyền hình Việt Nam năm 2025 còn chứng kiến nỗ lực làm mới những thể loại vốn được xem là "khó nhằn", trong đó có chính luận xã hội.

"Có anh, nơi ấy bình yên" đánh dấu sự trở lại của NSƯT Nguyễn Danh Dũng với dòng phim chính luận. Bộ phim kể về Huy (Tuấn Tú đóng) - một chiến sĩ công an được điều động về giữ chức Trưởng Công an xã Tiên Phong.

Phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Tại đây, anh phải đối mặt nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn và các thế lực ngầm. Phim không sa vào tuyên truyền mà khéo léo kết hợp yếu tố hài hước, tình cảm, phản ánh đời sống làng quê bằng hơi thở đương đại. Cách kể "mềm hóa" chính luận giúp phim gần gũi hơn, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo của một đạo diễn kỳ cựu.

Bộ phim dài tập "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) mang đến nhịp phim nhanh, gay cấn và hiện đại. Khai thác vấn đề buôn người, lừa đảo trực tuyến, phim là chuỗi tình huống đan xen giữa yêu - hận - lý tưởng và tội ác. Với sự góp mặt của Thúy Ngân, Võ Cảnh, Lan Thy, Á hậu Thủy Tiên, Otis Đỗ Nhật Trường, Lê Phương…, bộ phim kết hợp giữa yếu tố tâm lý và hành động. Nhiều cảnh quay được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của phim Việt Nam trong khâu kỹ thuật và dựng cảnh.

Phim “Những chặng đường bụi bặm”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Một hướng khai thác khác là bộ phim "Gió ngược chiều" - câu chuyện nhiều tầng về định mệnh và đối đầu giữa hai anh em ruột: Hải Đăng (Tí) và Chí Thiện (Tèo). Cả hai từng chung ước mơ trở thành chiến sĩ bảo vệ công lý nhưng biến cố tuổi thơ đã khiến họ đứng ở hai chiến tuyến. Phim gây ấn tượng bởi kịch bản nhiều bất ngờ, nhân vật được khắc họa sâu sắc - không ai hoàn toàn đúng hay sai mà chỉ đang vật lộn để giữ lại phần thiện trong mình.

"Gió ngang khoảng trời xanh" là bộ phim truyền hình Việt Nam được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc "30 chưa phải là hết". Phim kể về cuộc sống của 3 người phụ nữ là Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool).

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh không khai thác sự kịch tính mà đi sâu khai thác tâm lý của 3 người phụ nữ khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Phim không chỉ kể về tình yêu, hôn nhân mà còn là hành trình của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ và dám sống cho chính mình.

Dòng phim bối cảnh xưa vẫn giữ được chỗ đứng vững vàng với "Chiếc vòng ngọc bích". Chuyện phim kể về cô gái nghèo tên Lụa (Hạ Anh đóng) và mối tình ngang trái với cậu Ba Thành Danh (Huỳnh Trường Thịnh). Bi kịch của Lụa gợi nhắc đến số phận nhiều nhân vật nữ trong dòng phim cổ điển Nam Bộ. Bối cảnh sông nước, áo bà ba, giọng nói miền Tây thân thương tạo nên nét duyên riêng - vừa hoài niệm vừa đậm đà.



