Đảng Dân chủ thắng lớn trong bầu cử tại các bang then chốt của Mỹ

Chiến thắng vang dội đầu tiên thuộc về ứng viên Zohran Mamdani, 34 tuổi, một người Hồi giáo tự nhận mình là "nhà xã hội dân chủ".

"Ông Zohran Mamdani sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo của TP New York" - NBC News khẳng định.

Chức thống đốc bang New Jersey và bang Virginia cũng thuộc về ứng viên Đảng Dân chủ.

Cụ thể, ứng viên Mikie Sherrill được dự đoán sẽ trở thành thống đốc mới của bang New Jersey.

Trong khi đó, bà Abigail Spanberger sẽ trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang Virginia. Ngoài ra, ứng viên Jay Jones, cũng thuộc Đảng Dân chủ, được cho là sẽ đánh bại Tổng chưởng lý Cộng hòa đương nhiệm Jason Miyares.

Ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani (trái) tại một cuộc họp báo hôm 3-11. Ảnh: AP

Tại bang California, cử tri cũng đã thông qua Dự luật 50, một tu chính án hiến pháp cho phép bang này vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử cho Hạ viện Mỹ, vốn có lợi cho Đảng Dân chủ.

Còn ở bang Pennsylvania, cử tri đã giữ lại ba thẩm phán đương nhiệm thuộc Đảng Dân chủ trong Tòa án Tối cao bang, giúp đảng này duy trì thế đa số 5–2, theo NBC News.

Dù chưa chính thức công bố hết kết quả, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, một thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang New York, đã ca ngợi chiến thắng của đảng mình. Ông coi đây là "lời bác bỏ mạnh mẽ đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump" thuộc Đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Schumer, người từng từ chối công khai ủng hộ ứng viên Mamdani trước ngày bầu cử, tuyên bố: "Kết quả tối nay cho thấy người dân Mỹ đã dứt khoát nói không với MAGA, cùng những chính sách khiến chi phí sinh hoạt leo thang".

Ông Schumer nhấn mạnh: "Đây là một đêm đáng nhớ cho Đảng Dân chủ và cho cuộc chiến của chúng tôi nhằm giảm chi phí, cải thiện chăm sóc y tế, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho các gia đình Mỹ".

NBC News nhận định chiến thắng của ứng viên Jay Jones là bất ngờ nhất và ông được dự đoán sẽ trở thành Tổng chưởng lý bang Virginia.

Khác với các ứng viên Dân chủ khác, ông Jones không được đánh giá cao trước ngày bầu cử. Thậm chí, triển vọng của ông từng bị đe dọa nghiêm trọng hồi tháng 10, sau khi lộ tin nhắn năm 2022 trong đó đùa cợt sẽ "bắn" Chủ tịch Hạ viện bang khi đó là Todd Gilbert, một thành viên Đảng Cộng hòa.