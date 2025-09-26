HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Đến chiều 26-9, tại nhiều nơi ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang xảy ra mưa lớn, nhiều ngầm tràn qua suối bị chia cắt cục bộ.

Chiều 26-9, ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn đang có mưa to, một số khu vực bị nước dâng gây chia cắt cục bộ.

Cụ thể, tại khu vực cầu Úp Ly (xã Lìa) nước suối dâng cao, chảy xiết, người dân và phương tiện không thể đi qua.

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt- Ảnh 1.

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt- Ảnh 2.

Mưa lớn khiến khu vực cầu Úp Ly (xã Lìa) bị ngập sâu, người dân không thể đi qua

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt- Ảnh 3.

Hệ thống cống trên

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt- Ảnh 4.

Một ngầm tràn qua suối tại xã A Dơi bị nước dâng, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: CTV

Một đoạn cống trên đường tạm bị nước cuốn trôi, người dân đi lại đường cũ lầy lội, khó khăn

Trong khi đó, tại Km 10 tỉnh lộ 586 -khu vực đang thi công cầu vượt lũ- do nước suối chảy xiết khiến một đoạn cống trên tuyến đường tạm bị cuốn trôi.

Người dân buộc phải di chuyển tuyến đường cũ lầy lội, trơn trượt và nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra, tuyến đường này cũng sẽ bị ngập.

Theo lãnh đạo UBND xã Lìa, xã đã liên hệ với đơn vị thi công để khắc phục tạm thời vị trí đường tạm bị nước cuốn trôi, để người dân qua lại an toàn.

Trong khi đó, tại xã A Dơi, một số ngầm tràn qua suối cũng bị nước dâng gây chia cắt cục bộ.

Chính quyền địa phương tại các xã nêu trên đã cử lực lượng triển khai chốt trực tại những khu vực bị ngập sâu, chảy xiết, không cho người dân và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.


Tin liên quan

Chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền núi

Chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền núi

(NLĐO) - Bão số 5 diễn biến phức tạp, các tỉnh cần chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại địa bàn miền núi.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên

(NLĐO) - Trưa 25-8, nước lũ các sông Quảng Trị lên nhanh, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo gió đang mạnh lên.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phòng chống trước diễn biến phức tạp của bão số 10

(NLĐO) - Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và neo đậu tại cảng đã chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

mưa lớn tỉnh Quảng trị chia cắt bão số 10 bị cuốn trôi tin bão số 10 bị chia cắt đường tạm hướng đi bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo