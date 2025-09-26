Chiều 26-9, ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn đang có mưa to, một số khu vực bị nước dâng gây chia cắt cục bộ.

Cụ thể, tại khu vực cầu Úp Ly (xã Lìa) nước suối dâng cao, chảy xiết, người dân và phương tiện không thể đi qua.

Mưa lớn khiến khu vực cầu Úp Ly (xã Lìa) bị ngập sâu, người dân không thể đi qua

Hệ thống cống trên

Một ngầm tràn qua suối tại xã A Dơi bị nước dâng, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: CTV

Một đoạn cống trên đường tạm bị nước cuốn trôi, người dân đi lại đường cũ lầy lội, khó khăn

Trong khi đó, tại Km 10 tỉnh lộ 586 -khu vực đang thi công cầu vượt lũ- do nước suối chảy xiết khiến một đoạn cống trên tuyến đường tạm bị cuốn trôi.

Người dân buộc phải di chuyển tuyến đường cũ lầy lội, trơn trượt và nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra, tuyến đường này cũng sẽ bị ngập.

Theo lãnh đạo UBND xã Lìa, xã đã liên hệ với đơn vị thi công để khắc phục tạm thời vị trí đường tạm bị nước cuốn trôi, để người dân qua lại an toàn.

Trong khi đó, tại xã A Dơi, một số ngầm tràn qua suối cũng bị nước dâng gây chia cắt cục bộ.

Chính quyền địa phương tại các xã nêu trên đã cử lực lượng triển khai chốt trực tại những khu vực bị ngập sâu, chảy xiết, không cho người dân và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.



