Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh

Bài và ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Người phụ nữ cho rằng mình bị giả mạo danh tính làm đại diện pháp luật công ty, gánh chịu hậu quả khi đơn vị này nợ thuế.

Bất ngờ vị bị cấm xuất cảnh

Phản ánh với với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết ngày 19-8, khi làm thủ tục chuyến bay đi Thụy Sĩ, bà hết sức bất ngờ khi bị cơ quan công an sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh, với lý do bà liên quan đến một công ty đang nợ thuế và được đề nghị liên hệ với cơ quan thuế để giải quyết.

Nội dung biên bản nêu rõ lãnh đạo Thuế cơ sở 3 thông báo Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông do bà Hiền làm đại diện pháp luật, còn nợ thuế hơn 308 triệu đồng. Căn cứ theo dữ liệu hệ thống quản lý thuế tập trung liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh, tháng 11-2024, cơ quan thuế đã gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh đến địa chỉ 49 Dã Tượng, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ (địa chỉ thường trú của bà Nguyễn Ngọc Thảo Hiền). 

Tuy nhiên, sau đó công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nên theo quy định pháp luật, Thuế cơ sở 3 đã đề nghị cơ quan công an áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật để thu hồi nợ thuế.

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP HCM, Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông đăng ký thành lập vào năm 2020 và đến nay chưa giải thể. Trong quá trình hoạt động, công ty này có 4 lần đăng ký thay đổi thông tin. Theo đó, tại lần thay đổi thứ 4 (tháng 10-2023), công ty đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 19 Cao Thắng, phường 12, quận 3 (nay là phường Bàn Cờ), TP HCM; đồng thời cập nhật thông tin bà Nguyễn Ngọc Thảo Hiền là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, có địa chỉ thường trú tại 49 Dã Tượng, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ.

Trước những thông tin trên, bà Hiền khẳng định mình không thành lập doanh nghiệp, không góp vốn hay điều hành doanh nghiệp. Bà cho rằng kẻ gian đã giả mạo thông tin cá nhân và địa chỉ thường trú của mình để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc nhiều năm trước, bà Hiền bị mất chứng minh nhân dân cũ, trong đó ghi địa chỉ thường trú tại phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ.

Nhiều cơ quan vào cuộc xác minh

Để bảo vệ quyền lợi của mình, bà Hiền đã gửi đơn đề nghị, khiếu nại đến nhiều cơ quan nhằm minh oan vụ việc nợ thuế và hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh. 

Theo đó, cuối tháng 8-2025, bà Nguyễn Ngọc Liên, Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP HCM), đã ký văn bản trả lời bà Hiền với nội dung: "Pháp luật quy định người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của các thông tin kê khai. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp". 

Tuy vậy, để xử lý vụ việc, ngày 21-10, Sở Tài chính TP HCM đã có văn bản gửi Công an TP HCM và Công an phường Bàn Cờ để xác minh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông. Căn cứ các quy định của Nghị định 168/2025/NĐ-CP và ý kiến của Công an TP HCM tại văn bản số 2680/CATP-PC03 ngày 14-10 về kiến nghị khắc phục tình trạng giả mạo đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính TP HCM đề nghị Công an TP HCM xác minh hồ sơ đăng ký thay đổi lần 3 và lần 4 của Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông xác định có giả mạo hay không, nhằm phối hợp thực hiện theo đúng quy định và phản hồi cho bà Hiền.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

