Đằng sau cuộc gọi cập nhật, hỗ trợ bảo hiểm

Mới đây, bà H.B, ngụ phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0825.884.702 yêu cầu đến UBND phường cập nhật thẻ BHYT điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi. Sau khi làm theo hướng dẫn của người gọi, bà B. bị lừa 2 lần, mất hơn 9,8 triệu đồng.

Sập bẫy lừa

Phản ánh với BHXH tỉnh Cà Mau, bà B. cho biết qua điện thoại, đối tượng yêu cầu bà mang theo căn cước công dân (CCCD) và thẻ BHYT của con đến UBND phường để cập nhật thông tin. Khi biết bà không có thời gian đi lại, đối tượng hướng dẫn bà kết bạn Zalo với tài khoản tên "Nguyễn Trung Quân" để được hỗ trợ cài đặt ứng dụng "BHXH điện tử".

Cán bộ BHXH cơ sở Dĩ An, TP HCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: MAI CHI

Tin lời, bà B. thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của chủ tài khoản Zalo. Sau khi hoàn tất, tài khoản ngân hàng của bà bị "bốc hơi" 2 triệu đồng. Khi thắc mắc việc mất tiền, bà B. tiếp tục được hướng dẫn sử dụng một tài khoản ngân hàng khác để "hoàn tiền". Tưởng thật, bà mượn điện thoại và tài khoản ngân hàng của người thân để thao tác theo hướng dẫn. Tuy nhiên, tài khoản này tiếp tục bị rút hơn 7,8 triệu đồng.

Không chỉ tại Cà Mau, thời gian qua, nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận các vụ lừa đảo BHXH, BHYT với kịch bản ngày càng tinh vi. Chẳng hạn, tại tỉnh Bắc Ninh, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng giả danh cán bộ BHXH gọi điện hướng dẫn làm thủ tục nhận lương hưu và giải quyết chế độ BHXH.

Cụ thể, ông T. - người nghỉ hưu theo chính sách của Nghị định 178/2025/NĐ-CP - nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0823.834.284. Người gọi tự xưng là cán bộ BHXH tỉnh Bắc Ninh, liên hệ hướng dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT và thanh toán lương hưu.

Đối tượng đề nghị ông kết bạn Zalo với tài khoản tên "Mạnh Hải" để được hỗ trợ trực tuyến. Sau khi kết nối, "Mạnh Hải" hướng dẫn ông T. đăng nhập ứng dụng VNeID và VssID trên điện thoại, rồi gửi hình ảnh giả mạo có tiêu đề "Bảo hiểm điện tử", gắn mã QR và logo BHXH Việt Nam nhằm tạo lòng tin.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu ông T. dùng một điện thoại khác gọi video qua Zalo để được "hướng dẫn nhận lương hưu qua ngân hàng", đồng thời thông báo sau khi thao tác xong sẽ có "trưởng phòng" liên hệ hoàn tất hồ sơ.

Ngay sau đó, người tự xưng "trưởng phòng" với tài khoản Zalo "Trần Phú Sơn" (số điện thoại 0813.577.496) gọi điện hướng dẫn ông T. xác minh hồ sơ hưởng chế độ và thao tác chuyển tiền trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng. Sau khi làm theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong các tài khoản của ông T. bị chuyển sang tài khoản lạ.

Tương tự, ông T.V.K (ngụ tỉnh Tuyên Quang) cũng bị đối tượng giả danh cán bộ địa phương và nhân viên BHXH hướng dẫn cập nhật thông tin sổ hưu trí điện tử qua mã QR. Sau khi làm theo hướng dẫn, số tiền 1,13 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của ông K. đã "bay" sạch.

Thủ đoạn qua mạng

Theo BHXH tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, cơ quan này ghi nhận nhiều trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bị các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH để lừa đảo, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng tâm lý, nhất là người lớn tuổi.

Lợi dụng việc nhiều người cao tuổi không rành công nghệ, các đối tượng liên tục gọi điện, tự xưng là viên chức BHXH tỉnh Tây Ninh để yêu cầu làm các thủ tục liên quan chế độ BHXH, BHYT.

Các đối tượng thường dựng sẵn kịch bản với thủ đoạn tinh vi như gọi điện, xưng danh trùng tên viên chức đang công tác tại BHXH tỉnh Tây Ninh; yêu cầu người hưởng lương hưu, người tham gia BHXH, BHYT đến cơ quan BHXH để "cập nhật thông tin", "đồng bộ dữ liệu CCCD", "xác minh tài khoản nhận lương hưu".

Cùng với đó, các đối tượng đe dọa sẽ tạm dừng hoặc chậm chi trả lương hưu, chế độ BHXH, BHYT nếu người dân không làm theo hướng dẫn nhằm thao túng tâm lý. Khi người dân đề nghị đến trực tiếp cơ quan BHXH, các đối tượng tìm cách hướng dẫn thực hiện trực tuyến qua đường link hoặc ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại TP HCM, cơ quan BHXH cũng nhiều lần phát đi cảnh báo về các thủ đoạn như cấp thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng theo nghị quyết của HĐND thành phố; giả danh cán bộ BHXH cung cấp dịch vụ đặt lịch làm việc; yêu cầu "tích hợp BHYT vào VNeID", tích hợp CCCD vào hồ sơ BHXH trực tuyến có thu phí hoặc nhận cập nhật hồ sơ giấy sang hình thức trực tuyến; mời chào tham gia các gói bảo hiểm thương mại nhưng sử dụng tên gọi, biểu mẫu gần giống cơ quan BHXH...

BHXH TP HCM khẳng định cơ quan BHXH không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số CCCD hoặc chuyển tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc tại cơ quan BHXH các cấp.

Mới đây, BHXH Việt Nam cũng phát hiện ứng dụng giả mạo VssID - BHXH số có tên "VSSID.apk" chứa mã độc. Khi người dùng cài đặt, ứng dụng này sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ để đánh cắp mã OTP, theo dõi thao tác trên điện thoại và có thể điều khiển thiết bị nhằm chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng.

Nhận diện ứng dụng giả Theo BHXH Việt Nam, mọi thông tin liên quan chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được cung cấp qua các kênh chính thức của ngành BHXH như cổng thông tin điện tử, ứng dụng VssID trên CH Play, App Store và tổng đài 1900 9068. BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ cập nhật thông tin từ nguồn chính thống; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không quét mã QR, bấm vào đường link lạ hoặc tải ứng dụng do người không quen biết gửi. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo công an hoặc cơ quan BHXH địa phương.



