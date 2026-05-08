Thời sự

Khoảnh khắc người dân hợp sức nâng ô tô, cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau cú va chạm, nữ sinh lớp 8 ở phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị ô tô cuốn vào gầm và bị thương khá nặng.

Clip: Người dân hợp sức nâng ô tô để cứu nữ sinh lớp 8 mắc kẹt.

Ngày 8-5, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, khiến 1 nữ sinh bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, ông Đ.T.T. (58 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) điều khiển ô tô trên đường Lý Thường Kiệt. Khi đến giao lộ với đường Hoàng Văn Thụ, ô tô này tông vào xe đạp điện do em T.G.A. (học sinh lớp 9) điều khiển, chở theo em gái ruột là T.N.M.A. (học sinh lớp 8).

Vụ tai nạn khiến em T.G.A. ngã xuống nhưng may mắn xây sát nhẹ, nhưng em gái ruột thì bị mắc kẹt dưới gầm ô tô. Phát hiện vụ tai nạn, khoảng 10 người dân xung quanh đã chạy tới, hợp sức nâng chiếc ô tô và đưa em M.A. ra ngoài, đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu.

Người dân hợp sức nâng chiếc ô tô lên để đưa nữa sinh ra ngoài.

Theo thông tin từ bệnh viện, kiểm tra ban đầu nữ sinh lớp 8 nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi.

Phát hiện vụ cưa hạ gần 250 cây thông ở Lâm Đồng

Phát hiện vụ cưa hạ gần 250 cây thông ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Các cơ quan chức năng xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra, truy tìm thủ phạm cưa hạ 248 cây thông tại khu vực K'long K'lanh.

Lâm Đồng: Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường tử vong lúc rạng sáng

(NLĐO) – Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra tuyến đường sắt qua xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng), một nhân viên tuần đường đã bị tàu hỏa tông

Lâm Đồng: Xe cứu hộ bất ngờ cháy rụi lúc rạng sáng

(NLĐO) - Xe tải cứu hộ của người dân đậu ở bãi đất trống tại xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, bị thiêu rụi hoàn toàn.

