Mải mê chụp ảnh, thủy triều lên cao khiến 2 du khách mắc kẹt tại mỏm đá ở biển Sầm Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mải mê chụp ảnh, thủy triều lên cao khiến 2 du khách mắc kẹt tại mỏm đá ở biển Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do mải mê chụp ảnh, 2 nữ du khách không để ý thủy triều lên dẫn tới mắc kẹt ở mỏm đá khu vực bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngày 18-5, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 2 nữ du khách mắc kẹt ở khu mỏm đá tại bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do mãi mê chụp ảnh, bị thủy triều lên cô lập.

- Ảnh 1.

Vị trí mỏm đá 2 nữ du khách mắc kẹt khi mải mê chụp ảnh ở biển Sầm Sơn - Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ cứu nạn cứu hộ (CNCH) và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có 2 nữ du khách bị thủy triều dâng cao cô lập tại khu vực mỏm đá phía sau chân đền Độc Cước.

Theo thông tin ban đầu, hai du khách gồm chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ.

Trong quá trình chụp ảnh, do không để ý thủy triều lên nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, nguy cơ bị sóng đánh, cuốn ra xa bờ.

- Ảnh 2.

Hai nữ du khách được giải cứu vào bờ an toàn

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thông qua công tác tuần tra bảo đảm an toàn tại khu vực bãi biển, Tổ CNCH và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phát hiện sự việc và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng mô tô nước mang theo áo phao nhanh chóng tiếp cận gần vị trí du khách để trấn an tinh thần. Đồng thời, một mũi khác cơ động theo đường bộ men theo vách đá núi Trường Lệ để phối hợp hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được vị trí hai du khách, hỗ trợ đưa cả hai vào bờ an toàn.

Tin liên quan

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(NLĐO) - Sau cú tông mạnh vào xe tải cùng chiều, tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin biến dạng và được lực lượng cứu hộ giải cứu

Hé lộ nguyên nhân khiến du khách và vận động viên flyboard chìm xuống hồ khi đang biểu diễn

(NLĐO)- Sở Du lịch Ninh Bình vừa có thông tin về sự cố vận động viên flyboard cùng du khách bất ngờ rơi xuống nước, chìm dưới hồ khi đang biểu diễn

Tạm giữ du khách người nước ngoài say xỉn chạy xe tông chết người ở Nha Trang

(NLĐO)- Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tạm giữ một người đàn ông quốc tịch Nga để điều tra hành vi lái xe máy tông chết 1 cụ già

Thanh Hóa cứu nạn, cứu hộ cứu hộ cứu nạn mắc kẹt Biển sầm sơn nữ du khách mỏm đá du khách mắc kẹt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo