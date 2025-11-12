CSGT TPHCM lưu ý người dân về nạn trộm cắp trên sông

Theo Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) – Công an TPHCM, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên tuyến đường thủy ở TPHCM đang diễn biến phức tạp.

Trạm Cảnh sát đường thuỷ Cát Lái kiểm tra giao thông trên sông.

TPHCM có hệ thống sông, kênh chằng chịt với 913 km giao thông thủy, gồm 4 tuyến sông chính: Sài Gòn, Đồng Nai, Lòng Tàu và Soài Rạp.

Các tuyến kênh rạch nội đô chảy qua nhiều phường, xã là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, kinh tế đêm. Dù vậy, đây cũng là nguy cơ tìm ẩn khi các đối tượng tội phạm sử dụng để hoạt động, ẩn náu, trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Các phương thức, thủ đoạn phổ biến là sử dụng xuồng máy, ghe gỗ không số hoạt động lưu động trên các sông, kênh, rạch với vỏ bọc bên ngoài là người làm thuê hoặc hành nghề tự do, vào ban đêm lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản để trộm cắp.

Họ hầu hết không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, thích hưởng thụ.

Tài sản bị trộm thường là thiết bị, hàng hóa, vật liệu xây dựng, xuồng máy, vật nuôi của người dân ven sông,…

Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp để giữ gìn tài sản của mình, nhất là các hộ dân sống trên các phương tiện thủy nội địa, chủ các phương tiện thủy thường xuyên neo đậu ven sông, kênh, rạch…

