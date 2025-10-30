Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Trong hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về biển đảo Tổ quốc.

Ngày 30-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Côn Đảo, gồm trao quà cho các gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và hỗ trợ vật chất cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây là chương trình nằm trong hành trình về nguồn và tri ân năm 2025, dành cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và cả giai đoạn 2016-2025.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Đoàn công tác trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Khu vực phòng thủ số 6

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao 75 phần quà trị giá 75 triệu đồng cho gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ; 153 suất học bổng trị giá 153 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi; cùng 5 bộ máy vi tính, 2 tivi, hệ thống lọc nước sạch, tủ sách tặng cán bộ, chiến sĩ Khu vực phòng thủ 6, Đặc khu Côn Đảo. Đây là những đóng góp của các đơn vị, cá nhân cùng chung tay thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cũng đã trao 300 lá cờ Tổ quốc trong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động cho đại diện Đặc khu Côn Đảo; đồng thời tặng thêm 20 phần hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh tại đảo.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao cờ Tổ quốc và 20 phần quà cho học sinh

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí linh thiêng và trang trọng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, cống hiến xây dựng TP HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 3.

Đoàn công tác mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Một số hình ảnh Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo:

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 4.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 5.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 6.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 7.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 8.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 9.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 10.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo - Ảnh 11.



Tin liên quan

Khởi xướng hành động đổi mới, sáng tạo

Khởi xướng hành động đổi mới, sáng tạo

(NLĐO) - Tại Hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh TP HCM giai đoạn 2025 - 2030, Bộ Tư lệnh Thành phố xác định rõ các mục tiêu quan trọng cho tương lai.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm, làm việc và tặng quà tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong hành trình khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm, tặng quà và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM làm việc với Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo đã đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" với 76 mô hình đăng ký trên các lĩnh vực

đền ơn đáp nghĩa anh hùng liệt sĩ tặng học bổng gia đình chính sách biển đảo Tổ Quốc học sinh vượt khó đặc khu Côn Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo