Ngày 30-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Côn Đảo, gồm trao quà cho các gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và hỗ trợ vật chất cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây là chương trình nằm trong hành trình về nguồn và tri ân năm 2025, dành cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và cả giai đoạn 2016-2025.

Đoàn công tác trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Khu vực phòng thủ số 6

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao 75 phần quà trị giá 75 triệu đồng cho gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ; 153 suất học bổng trị giá 153 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi; cùng 5 bộ máy vi tính, 2 tivi, hệ thống lọc nước sạch, tủ sách tặng cán bộ, chiến sĩ Khu vực phòng thủ 6, Đặc khu Côn Đảo. Đây là những đóng góp của các đơn vị, cá nhân cùng chung tay thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cũng đã trao 300 lá cờ Tổ quốc trong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động cho đại diện Đặc khu Côn Đảo; đồng thời tặng thêm 20 phần hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh tại đảo.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao cờ Tổ quốc và 20 phần quà cho học sinh

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí linh thiêng và trang trọng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, cống hiến xây dựng TP HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn công tác mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Một số hình ảnh Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo:





