Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cao Bằng

Chiều 14-5, trong khuôn khổ hành trình về nguồn tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, kết hợp tuyên dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026, đoàn đại biểu Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Lâm Thị Mèn tại phường Thục Phán; Trịnh Thị Ngải sinh năm 1931(xã Độc Lập); Vương Thị Dói sinh năm 1940 (xã Phục Hòa).

Tại buổi thăm, đoàn công tác của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã trao tặng mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Tham dự đoàn có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; ông Bế Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cùng các thành viên đoàn công tác.

Đoàn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn

Ông Dương Anh Đức, bà Lê Thị Hồng Nga và đoàn đại biểu thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn

Tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức, bà Lê Thị Hồng Nga cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của gia đình mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Lâm Thị Mèn có hai người con là liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Ông Dương Anh Đức và bà Lê Thị Hồng Nga mong mẹ tiếp tục mạnh khỏe, sống vui bên con cháu, tiếp tục động viên các thế hệ trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn phần quà trị giá 3 triệu đồng

Theo Ban tổ chức, hành trình về nguồn tại Cao Bằng và Lạng Sơn là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, chương trình còn gắn với các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương từng là căn cứ cách mạng.

Theo kế hoạch, sau hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa các giá trị tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước và TPHCM trong năm 2026.