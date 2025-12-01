HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ

Tin, ảnh: Thiện An

(NLĐO) - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cho biết các quyết định về công tác cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ lưỡng

Sáng 1-12, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã công bố và trao các quyết định về điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận công chức, có hiệu lực đồng loạt kể từ ngày 1-12-2025. 

Trong đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố

Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Diễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy.

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, nhấn mạnh các quyết định về công tác cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực cá nhân với yêu cầu vị trí công tác. Đặc biệt là nhằm tăng cường khả năng tham mưu, tổng hợp cho Ban Tổ chức Đảng ủy trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Hồng Nga, đề nghị các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới phải là hạt nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể đơn vị mình, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Đảng bộ và TPHCM. 

