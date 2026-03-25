Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM gặp gỡ, đối thoại, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu

Ngày 25-3, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Chương trình Thường trực Đảng ủy gặp gỡ cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú năm 2026 và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).



Tạo "đường băng" cho Đoàn viên ưu tú

Tại buổi đối thoại, các cơ sở Đoàn chia sẻ những thách thức thực tế. Đại diện Đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy và Đoàn Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TPHCM đã nêu những trở ngại trong việc phát triển Đảng đối với Đoàn viên ưu tú, đặc biệt là các trường hợp Đoàn viên ưu tú nhiều năm hoặc trên 35 tuổi nhưng vẫn gặp khó khăn trong quy trình kết nạp Đảng.

Quang cảnh chương trình

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Đoàn TAND TPHCM, với những cá nhân là Đoàn viên ưu tú từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình "bồi dưỡng".

Theo các cơ sở Đoàn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chưa đồng nhất trong đánh giá giữa chuyên môn và phong trào. Nhiều đoàn viên làm việc theo ca kíp, tập trung cho chuyên môn nên khó tham gia hoạt động phong trào, dẫn đến việc Chi bộ đánh giá cần "rèn luyện thêm".

Bên cạnh đó, quy trình xác minh lý lịch kéo dài, đặc biệt là với nhân sự thường xuyên thay đổi nơi cư trú hoặc có quê quán ở xa, khiến không ít bạn trẻ nản lòng.

Đại diện các cơ sở Đoàn tham gia đối thoại

Trước những băn khoăn này, ông Nguyễn Cao Lễ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, cho biết thủ tục hồ sơ đảng viên hiện đã được đơn giản hơn trước đáng kể.

Với những trường hợp không có vấn đề về lịch sử chính trị, cấp ủy cơ sở có thể chủ động kết luận trực tiếp vào hồ sơ, không cần chờ xác minh riêng như trước. Việc xác minh nhanh hay chậm phụ thuộc vào trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy cơ sở.



Ông Nguyễn Cao Lễ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM

Trưởng Ban Tổ chức cũng đưa ra cam kết nếu hồ sơ đã đủ điều kiện, Ban Tổ chức sẽ xử lý trong vòng 1 đến 2 tuần để cơ sở tổ chức kết nạp kịp thời. Năm 2026, dự kiến chỉ tiêu kết nạp là khoảng 196 - 200 đảng viên mới.

Ông Lễ bày tỏ kỳ vọng vào việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc.

Hiện nay Đảng ủy đang thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ và tiến tới số hóa hồ sơ đảng viên. Ông đề xuất Đoàn Thanh niên nên xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ về Đoàn viên ưu tú và cảm tình Đảng. Khi các hệ thống dữ liệu này liên thông, việc đối chiếu thông tin và xử lý hồ sơ sẽ nhanh chóng, chính xác hơn.

Buổi đối thoại còn ghi nhận nhiều hiến kế tâm huyết nhằm "ươm mầm" đội ngũ kế thừa cho Đảng.

Tuyên dương cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hay

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM đã tuyên dương 32 cá nhân xuất sắc đạt giải thưởng "Sao Tháng Ba" năm 2026. Đây là những thanh niên tiêu biểu, có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn tại các đơn vị như: Báo Người Lao Động, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, TAND và VKSND TPHCM.

Đoàn Báo Người Lao Động và Chi đoàn Phóng viên Báo Tuổi trẻ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM

Chương trình cũng giới thiệu và trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho 2 mô hình đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026 gồm: Giải pháp giáo dục lòng yêu nước thông qua công trình "Đường cờ Tổ Quốc" của Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động; Giải pháp nâng cao chỉ số phát triển thanh niên qua chăm sóc sức khỏe tâm thần của Chi đoàn Phóng viên Báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM, khẳng định Đảng ủy luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ các cơ quan Đảng rèn luyện, dấn thân. Ông kỳ vọng mỗi đoàn viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng diện mạo năng động của Thành phố.