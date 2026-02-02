HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đảng ủy Thanh tra TPHCM có tân Bí thư

Thiện An

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự sẽ góp phần giúp Thanh tra thành phố đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả hơn

Ngày 2-2, Đảng ủy Thanh tra TPHCM tổ chức Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Thanh tra thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM đã công bố Quyết định của Đảng ủy UBND thành phố chỉ định ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra thành phố giữ chức Bí thư Đảng uỷ Thanh tra TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết đội ngũ cán bộ Thanh tra Thành phố được đào tạo bài bản, được rèn luyện, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và có tinh thần gương mẫu của người đảng viên; việc kiện toàn nhân sự sẽ góp phần giúp Thanh tra thành phố đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao Quyết định cho ông Phạm Văn Nghì. Ảnh: BẢO NINH

Ông Trần Văn Bảy đề nghị Thanh tra TPHCM cần quan tâm, tăng cường cho công tác Đảng; thực hiện nghiêm các quy chế, nghị quyết của Đảng. Thanh tra TPHCM cần đầu tư và quan tâm đầy đủ đến công tác Đảng, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, phát huy vai trò các phòng, ban, đặc biệt là Phòng Tổ chức cán bộ.

Theo ông Trần Văn Bảy, năm 2026, TPHCM tiếp tục triển khai các chủ trương mang tính đột phá, đặc thù; cần có quy chế và chủ trương phù hợp để chính quyền vận hành hiệu quả. Trong lĩnh vực thanh tra, nếu không nắm chắc công tác Đảng và môi trường pháp lý thì dễ xảy ra sai sót. 

Do đó, cán bộ Thanh tra phải hiểu và thực hiện đúng pháp luật; phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư, cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tân Bí thư Đảng ủy Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao trọng trách. Ông Phạm Văn Nghì khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Thanh tra thành phố.

Phường Hòa Hưng phát động thi đua, cán bộ sẵn sàng "đón Tết ở cơ quan"

Phường Hòa Hưng phát động thi đua, cán bộ sẵn sàng "đón Tết ở cơ quan"

(NLĐO) - Phường Hòa Hưng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tại Quảng Trị

(NLĐO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố 5 quyết định điều động, phân công cán bộ lãnh đạo, nhằm kiện toàn bộ máy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Quảng Trị

(NLĐO) – Ban Bí thư đã chuẩn y ông Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

