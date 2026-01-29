HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Hòa Hưng phát động thi đua, cán bộ sẵn sàng "đón Tết ở cơ quan"

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Hòa Hưng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.

Ngày 29-1, UBND phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2026.

Chuyển biến rõ nét

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Đặng Hoàng Phương, phường phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả lĩnh vực, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phường Hòa Hưng phát động thi đua, cán bộ sẵn sàng "đón Tết ở cơ quan" để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng trao Bằng khen của UBND TPHCM cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác

Phong trào thi đua của phường Hòa Hưng tập trung vào phát triển kinh tế - tài chính, hỗ trợ sản xuất, thương mại, dịch vụ; đồng hành với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy nhanh giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận; lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường.

Phường cũng quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc.

Sẵn sàng với mọi nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Lê Thị Ngọc Hiền cho biết trong năm 2025, phường đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi. Đảng bộ phường được đánh giá và xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể UBND phường được UBND TPHCM trao Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phường Hòa Hưng cũng cơ bản hoàn thành tất cả chỉ tiêu của năm 2025. Điểm nhấn là thu ngân sách nhà nước gần 2.000 tỉ đồng, đạt khoảng 130%. 

Bà Lê Thị Ngọc Hiền cho rằng chặng đường phía trước của phường Hòa Hưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Do đó, cần sự quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị để phường Hòa Hưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Phường Hòa Hưng phát động thi đua, cán bộ sẵn sàng "đón Tết ở cơ quan" để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Lê Thị Ngọc Hiền cho biết trong năm 2025, phường đã đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi

Trong thời gian tới, phường Hòa Hưng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Cạnh đó, tập trung cho công tác chăm lo Tết. Trong đó, tổ chức các hoạt động như "Tết yêu thương, Tết nghĩa tình", "Bữa cơm yêu thương", các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Các khu phố tiếp tục vận động người dân treo cờ, tổng vệ sinh. Những biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết được triển khai.

Phường Hòa Hưng cũng tập trung cho công tác tuyển quân và bầu cử. "Lãnh đạo TPHCM cũng đã xác định năm nay cán bộ, công chức từ cấp thành phố đến cơ sở chắc chắn sẽ đón Tết ở cơ quan. Do đó, với tinh thần và trách nhiệm cao, cán bộ phường Hòa Hưng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong những ngày Tết. Tôi hy vọng hệ thống chính trị của khu phố và các đơn vị đóng trên địa bàn phường sẽ cùng chung sức, đồng lòng với phường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - bà Lê Thị Ngọc Hiền thông tin.

