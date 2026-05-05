Thời sự Chính trị

Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định quan trọng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đảng ủy UBND TPHCM công bố và trao Quyết định về việc thành lập 2 Đảng bộ cơ sở và công tác cán bộ tại 2 Đảng bộ này

Ngày 5-5, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về việc thành lập Đảng bộ và công tác cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM.

Buổi lễ do ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì.

Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định quan trọng - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Cường trao Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM và Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM. Ảnh: Phương Chi

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM, đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM.

Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Đảng bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố; Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 153 đảng viên.

Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định quan trọng - Ảnh 2.

Ông Bùi Xuân Cường trao Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM. Ảnh: Phương Chi

Bà Hà Thị Hồng Hải đồng thời công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM. Đây là Đảng bộ thành lập cơ sở hợp nhất các Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương; các chi bộ có chức năng liên quan đến lĩnh vực dân dụng và công nghiệp thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 102 đảng viên.

Đảng ủy UBND TPHCM cũng công bố Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Đảng bộ 2 Ban.

Trong đó, đối với Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban, giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định quan trọng - Ảnh 3.

Ông Bùi Xuân Cường trao Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM. Ảnh: Phương Chi

Đối với Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban, giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy 2 Ban. Đồng thời nhấn mạnh 2 Ban Quản lý dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển và tăng trưởng của TPHCM. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị sau khi kiện toàn sớm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức. Bên cạnh đó, lãnh đạo các Ban cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án đang triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của TPHCM.

Tin liên quan

Bổ sung nhân sự Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030

(NLĐO)- Việc bổ sung lần này nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ ngày càng lớn

Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy phường An Đông nhận Huân chương lao động hạng 3

(NLĐO) - Thông qua các phong trào thi đua phường An Đông đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm 2025

Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM gặp gỡ, đối thoại, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu

(NLĐO) - Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, tạo điều kiện để lực lượng trẻ đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

