Đang xác định lai lịch bộ xương người được phát hiện tại bãi đất trống ở TPHCM

Ngày 17-5, Công an TPHCM thông báo tìm thân nhân bộ xương người được phát hiện tại bãi đất trống thuộc khuôn viên Công ty Đất Xanh, phường Linh Xuân.

Hiện trường vụ việc.

Bộ xương người này được phát hiện từ năm 2018 nhưng đến nay cơ quan công an chưa xác định được lai lịch nạn nhân.

Theo điều tra, chiều 7-6-2018, người đàn ông 39 tuổi, ngụ phường Linh Xuân vào bãi đất trống thuộc khuôn viên Công ty Đất Xanh tại địa chỉ 501 Quốc lộ 1A (đường Đỗ Mười) để bẫy chim. Người này phát hiện nhiều phần xương người nằm giữa bãi cỏ um tùm phía sau khu đất nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an TPHCM sau đó đến hiện trường xác định đây là bộ xương người của nam giới, đang trong tình trạng phân huỷ. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần đùi sọc ca rô trắng đen, áo thun ngắn tay màu trắng.

Khu vực phát hiện bộ xương nằm sâu trong đám cỏ dại, ít người qua lại.

Đến nay, Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công, tại địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú hoặc gọi điện số điện thoại 0937.349.345.



