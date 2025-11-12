HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Đánh bạc hơn 7 triệu USD, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lĩnh 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị cáo buộc đánh bạc hơn 7 triệu USD ở khách sạn Pulman, bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Chiều nay 12-11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội).

Đánh bạc tại khách sạn Pullman cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lĩnh án 3 năm 6 tháng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, Tòa tuyên án 3 quản lý câu lạc bộ King Club, quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun 4 năm tù; Shim Hawn Hee 2 năm tù; Choi Jin Bok 3 năm 6 tháng tù. Cùng tội danh, 2 người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, 3 năm tù cho hưởng án treo.

Đối với 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, Tòa tuyên bị cáo Bùi Văn Huynh 4 năm 6 tháng tù; Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn nhất trong vụ án là 16,3 triệu USD.

Tiếp đó, bị cáo Vũ Phong bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, 3 năm tù, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD.

Bản án nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, cũng như ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của từng gia đình và của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hành vi của các bị cáo cũng gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với cộng đồng, gây mất trật tự, an toàn xã hội, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo và đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

Bản án đánh giá hành vi và vai trò của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" đều là đồng phạm, giúp sức đơn giản cho đối tượng Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, quản lý câu lạc bộ King Club) hiện đang bỏ trốn. Còn 136 bị cáo phạm tội "Đánh bạc", đều phạm tội với vai trò độc lập, không có yếu tố đồng phạm.

Đánh bạc tại khách sạn Pullman cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lĩnh án 3 năm 6 tháng - Ảnh 2.

Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức

Theo cáo buộc, Công ty Việt Hải Đăng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Một trong 4 chi nhánh là King Club tại tầng 1 của khách sạn Pullman.

Công ty này ký hợp đồng 5 năm để Công ty HS Development Việt Nam của người Hàn Quốc tên Kim In Sung được điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club và trả phí tháng cho Việt Hải Đăng.

Để vận hành King Club, Kim In Sung thuê Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý. Các nhân viên đều là người Việt, chia 3 ca làm việc mỗi ngày, mỗi ca được một quản lý điều hành.

Nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài trên thẻ thành viên cấp cho người chơi chứ không dùng tên thật.

Đánh bạc tại khách sạn Pullman cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lĩnh án 3 năm 6 tháng - Ảnh 3.

Bị cáo Hồ Đại Dũng trước khi vướng vòng lao lý

Cơ quan tố tụng xác định, để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho họ theo ngày, theo tuần, chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần đến 10.000 USD/người. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5%-10% số tiền thua...

Cáo trạng thể hiện, trong số 136 bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD. trong vụ án, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc qua 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.

Còn ca sĩ Vũ Hà vào ngày 15-4-2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18-5-2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Tin liên quan

Vụ án đánh bạc ở khách sạn Pullman: Tuyên án cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ, ca sĩ Vũ Hà

Vụ án đánh bạc ở khách sạn Pullman: Tuyên án cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ, ca sĩ Vũ Hà

(NLĐO)- Tại nhiên toà, nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman) đều thành khẩn ăn năn, hối hận về những hành vi sai phạm của bản thân.

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Viện kiểm sát đề nghị hình phạt với ca sĩ Vũ Hà

(NLĐO) - Trong vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman, VKSND đề nghị cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt tiền.

Ca sĩ Vũ Hà khai gì tại toà xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman?

(NLĐO)- Tại toà, ca sĩ Vũ Hà khai cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng.

đánh bạc tổ chức đánh bạc ca sĩ vũ hà Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh bạc ở khách sạn Pullman Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ
