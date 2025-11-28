HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Arsenal phô diễn sức mạnh

Đ. Linh

Chiến thắng trước Bayern mở ra cơ hội thực sự cho Arsenal mơ về mùa giải rực rỡ.

 Chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Bayern Munich không chỉ là màn trình diễn đỉnh cao mà còn là tín hiệu về khả năng "Pháo thủ" có thể đi đến trận cuối cùng, thậm chí giành chức vô địch Champions League mùa này.

Thể thức vòng bảng hiện tại có thể khiến nhiều người cảm thấy mức độ cạnh tranh ít căng thẳng hơn. Thế nhưng, việc Arsenal áp đảo hoàn toàn gã khổng lồ nước Đức đang có phong độ cao như thông điệp đanh thép gửi tới các đối thủ châu Âu còn lại. Chiến thắng này không chỉ giúp "Pháo thủ" duy trì mạch toàn thắng ở vòng bảng Champions League mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: Arsenal đã trở lại cuộc đua cho các danh hiệu lớn.

Arsenal phô diễn sức mạnh - Ảnh 1.

Arsenal đang bay bổng trên đỉnh châu Âu sau những kết quả khả quan (Ảnh: ARSENALFC)

Trận đấu với Bayern chứng kiến sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật sắc bén từ HLV Mikel Arteta. Arsenal mở tỉ số từ pha bóng "chết", khi Jurriën Timber bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Bukayo Saka. Dù Bayern nhanh chóng gỡ hòa nhờ sự cơ động của các cầu thủ trẻ, Arsenal vẫn giữ bình tĩnh và tận dụng tối đa những khoảnh khắc đối phương sơ hở. Phút 69, Noni Madueke lập công từ pha phản công sắc bén, trước khi Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng ở phút 77 sau một sai lầm của thủ môn Manuel Neuer.

Chiến thắng trước Bayern không chỉ là 3 điểm quý giá mà còn là tuyên ngôn về chiều sâu đội hình và phong độ ổn định của Arsenal. "Pháo thủ" đang sở hữu tinh thần tự tin, sự nhạy bén nơi hàng công và khả năng xoay tua đội hình mà nhiều đội phải mơ ước. Những pha phối hợp ăn ý, phản công sắc sảo và sự tỉnh táo trong những tình huống quyết định cho thấy Arsenal mùa này khác hẳn hình ảnh lạc nhịp trong quá khứ.

Dù vẫn còn chặng đường dài phía trước, từ việc giữ vững ngôi đầu Premier League đến hành trình knock-out đầy cam go tại Champions League, song chiến thắng trước Bayern mở ra cơ hội thực sự cho Arsenal mơ về mùa giải rực rỡ. Nếu duy trì được sự ổn định và tinh thần chiến đấu hiện tại, "Pháo thủ" hoàn toàn có thể nghĩ đến những danh hiệu lớn và một chặng đường chinh phục châu Âu sau nhiều năm chờ đợi. 

Tin liên quan

Liverpool thảm bại 1-4 trước PSV ngay tại sân Anfield

Liverpool thảm bại 1-4 trước PSV ngay tại sân Anfield

(NLĐO) – Sân Anfield chứng kiến một trong những đêm đáng quên nhất của Liverpool ở Champions League khi thất thủ 1-4 trước PSV Eindhoven rạng sáng 27-11.

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn

(NLĐO) – Vitinha lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp PSG ngược dòng thắng 5-3 trước Tottenham tại Paris, chiếm ngôi nhì vòng bảng Champions League.

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos

(NLĐO) – Kylian Mbappe ghi cả bốn bàn để Real Madrid lần đầu giành chiến thắng trên đất Hy Lạp, ngay tại "thánh địa" Karaiskakis của Olympiacos.

Champions League Arsenal HLV Mikel Arteta Bayern Munich
