Đánh bại Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An vào chung kết Cúp VTV9 - Bình Điền

Như sự sắp đặt của số phận, trận bán kết giữa chủ giải VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto tối 21-5 không khác gì một trận chung kết thực thụ, mang đến bầu không khí bùng nổ tại Nhà thi đấu TDTT Tây Ninh với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả phủ kín các dãy khán đài.



Hà Nội Tasco Auto thi đấu sòng phẳng ở ván đầu tiên dù thua ngược 20-25

Thắng là nghiễm nhiên có mặt ở trận tranh cúp vô địch, màn thư hùng giữa VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto khởi đầu thực sự nóng. Nhập cuộc có phần chậm chạp với sự bối rối trong khâu chuyền một lẫn phân phối bóng tấn công, VTV Bình Điền Long An sớm bị đối thủ vượt lên dẫn điểm.

Ortiz và Lữ Phương ngăn pha tấn công của Lê Thanh Thúy (HN Tasco Auto)

Như Quỳnh, Ánh Thảo với sự hỗ trợ từ các phụ công liên tiếp ghi điểm cho đội bóng thủ đô, tạo ra thế trận so kè suốt hơn nửa thời gian ván đấu. Đến thời điểm này, các cầu thủ chủ nhà Bình Điền như mới choàng tỉnh. Những pha tấn công ghi điểm liên tiếp của bộ ba Thanh Thúy, Trà My và Ortiz giúp VTV Bình Điền Long An vượt lên và thắng luôn ván đầu tiên ở điểm số 25-20.

Thanh Thúy vẫn là mũi tấn công chủ lực của VTV Bình Điền Long An

Được sự tiếp sức của đông đảo khán giả nhà, VTV Bình Điền Long An càng thi đấu càng hay trong khi Hà Nội Tasco Auto có dấu hiệu xuống sức lẫn xuống cả tinh thần. Thi đấu hiệu quả từ mọi vị trí, kể cả những màn lăn xả của libero Thảo Nguyên, giúp VTV Bình Điền Long An thắng tiếp 25-19 ở ván thứ nhì.

VTV Bình Điền Long An tạo khoảng cách ngày càng lớn từng ván và cả trận đấu

Số phận trận đấu dường như đã được định đoạt và ở ván đấu thứ ba, nỗ lực của Hà Nội Tasco Auto chỉ giúp họ chơi sòng phẳng trong những điểm số đầu. Thua tiếp 17-25 ở ván đấu này, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chấp nhận trận thua thứ nhì từ đầu giải với tỉ số cách biệt 0-3, vuột tấm vé vào chơi trận chung kết dù từng được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch giải lần này.

VTV Bình Điền Long An giành quyền góp mặt ở chung kết

Vượt qua trở ngại lớn nhất từ đầu giải theo cách thức dễ dàng đến khó tin, VTV Bình Điền Long An giành quyền góp mặt ở trận chung kết, chờ tranh ngôi vô địch với khách mời cực mạnh Giang Tô (Trung Quốc) tối 23-5.

Trước đó, ở trận đấu phân hạng 5–8, Gunma Green Wings đã giành chiến thắng 3-0 (25-17, 25-17, 25-8) trước VietinBank.

Đại diện Nhật Bản tiếp tục cho thấy điểm mạnh trong lối chơi tốc độ cùng khả năng phòng ngự ổn định để duy trì thế trận chủ động xuyên suốt cả ba ván đấu.

Vietinbank không thể đối đầu sòng phẳng cùng Gunma Green Wings

Sự gắn kết trong khâu triển khai tấn công và bọc lót giúp Gunma Green Wings kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu trước đối thủ. Trong khi đó, ở phía bên kia sân, VietinBank chỉ để lại dấu ấn tích cực từ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực khi quá khác biệt về đẳng cấp so với đội bóng khách mời đến từ xứ sở Hoa anh đào.

Đội bóng Nhật Bản giành quyền tranh hạng 5 với Binh chủng Thông tin - BĐ 19

Với kết quả này, Gunma Green Wings đã giành quyền đi tiếp vào trận tranh hạng 5 cùng với Binh chủng Thông tin - BĐ 19 lúc 17 giờ ngày 22-5. Cùng ngày, lúc 20 giờ, Hà Nội Tasco Auto sẽ gặp lại LPBank Ninh Bình ở trận tranh hạng ba.