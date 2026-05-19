LPBank Ninh Bình giành vé bán kết cuối Cúp bóng chuyền VTV9 – Bình Điền 2026

Loạt trận cuối vòng bảng Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 diễn ra khá căng thẳng tối 18-5 đã xác định thêm đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết, cho dù màn ngược dòng của LPBank Ninh Bình trước ứng viên Hà Nội Tasco Auto có phần khiến dư luận sôi sục.



Gunma Green Wings (áo xanh) nỗ lực trước Suwon City

Biết rõ phải thắng với cách biệt 3-0 trước Suwon City mới có cơ may đi tiếp, Gunma Green Wings đã thi đấu tưng bừng trước đại diện đến từ Hàn Quốc trong màn so tài giàu tốc độ và chất lượng chuyên môn cao.

Đại diện Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin với hệ thống phòng ngự chắc chắn và khả năng tổ chức lối chơi ổn định để giành ưu thế sau set đầu tiên. Tuy nhiên, Suwon City nhanh chóng đáp trả ở set hai bằng những quả phát bóng uy lực khiến hàng chuyền một của Gunma Green Wings gặp nhiều khó khăn.

Suwon City giành được một ván thắng trước đại diện Nhật Bản

Từ ván ba, trận đấu trở nên hấp dẫn với hàng loạt pha bóng bền đẹp mắt khi cả hai đội đều thể hiện khả năng cứu bóng và phòng ngự ấn tượng. Dẫu vậy, Gunma Green Wings là đội bản lĩnh hơn ở các thời điểm quyết định. Hệ thống chắn bóng hoạt động hiệu quả giúp đại diện Nhật Bản tạo khác biệt trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng quan trọng 3-1 trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Niềm vui của Gunma Greens Wings không kéo dài được lâu

Chiến thắng của Gunma Green Wings đã trở nên vô nghĩa khi ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, LPBank Ninh Bình "bất ngờ" giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội Tasco Auto, đội đầu bảng đã giành vé sớm vào bán kết.

Hà Nội Tasco Auto chủ động xoay tua đội hình, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm dưỡng sức dàn cầu thủ chủ chốt cho trận bán kết sắp tới. Sự thay đổi này đã ảnh hưởng đến tính ổn định trong lối chơi của đại diện thủ đô. Hà Nội Tasco Auto thắng chật vật ván đầu tiên với tỉ số 25-19 nhưng sau đó là màn sụp đổ khi không còn các trụ cột như Thanh Thúy, Như Quỳnh trong đội hình.

Ánh Thảo gánh trọng trách trên hàng công Hà Nội Tasco Auto

Tận dụng tốt thời cơ, LPBank Ninh Bình dần lấy lại thế trận nhờ khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn cùng những tình huống phản công hiệu quả. Đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng càng chơi càng hưng phấn để thắng liền ba ván với điểm số 25-12, 25-13, 25-15, hoàn tất màn ngược dòng quan trọng.

Kết quả này cũng chính thức khép lại cuộc cạnh tranh ở bảng B. Cả ba đội Hà Nội Tasco Auto, LPBank Ninh Bình và Gunma Green Wings cùng được 6 điểm nhưng hai đội chủ nhà nhỉnh hơn về hiệu số ván thắng - bại. Đại diện Nhật Bản và Suwon City phải đi tranh hạng 5-8.

LPBank Ninh Bình lách qua khe cửa hẹp, vào bán kết

Thất bại của Hà Nội Tasco Auto hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Giang Tô, đội bóng Trung Quốc khát khao lập cú hat-trick danh hiệu vô địch tại Cúp VTV9 – Bình Điền. Dù giành vé bán kết sớm, Giang Tô vẫn tung hết sức để đánh bại VietinBank với tỉ số 3-0, kết thúc vòng bảng bằng thành tích toàn thắng.

Sự khác biệt về đẳng cấp và chiều sâu đội hình giúp Giang Tô luôn biết cách tạo ưu thế ở thời điểm then chốt. Zhou Yetong cùng Fan Boning tiếp tục là hai tay đập nổi bật, góp công lớn giúp đội bóng Trung Quốc duy trì mạch thắng tuyệt đối sau vòng bảng và trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Giang Tô toàn thắng 3 trận vòng bảng

Giải tạm nghỉ một ngày cho các hoạt động giao lưu, giúp các đội bóng có được sự chuẩn bị tốt cho vòng bán kết cũng như vòng phân hạng 5-8 diễn ra từ ngày 21-5.