HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đánh cược mạng con vì sợ... nộp phạt!

Trần Văn Tư

Để ngăn chặn những hành vi liều lĩnh, bất chấp pháp luật, chúng ta cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp cả công nghệ, chế tài và truyền thông.

Vừa qua, tại đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, TP HCM, nhiều người chứng kiến cảnh tượng phẫn nộ: Một người đàn ông chở con gái nhỏ, thay vì chấp hành, đã lập tức quay đầu xe chạy ngược chiều vào dòng xe đông đúc khi thấy CSGT. Bất chấp sự hoảng sợ tột độ của đứa trẻ ngồi sau, người cha vẫn liều lĩnh "xin đường" cho hành vi sai trái của mình.

Đây là biểu hiện điển hình của tâm lý "có tật giật mình". Đáng nói, hành vi bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng không hề hiếm gặp khi tham gia giao thông. Rất có thể, chỉ vì sợ phạt một lỗi nhỏ như: không đội mũ bảo hiểm hay thiếu giấy tờ…, nỗi sợ vô lý đã lấn át lý trí và tình phụ tử. Từ một vi phạm hành chính, người đàn ông đã biến mình và con gái thành "con tin", đẩy hành vi vi phạm lên mức độ nguy hiểm, coi thường tính mạng của chính con mình và người đi đường.

Để ngăn chặn những hành vi liều lĩnh, bất chấp pháp luật này, chúng ta cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp cả công nghệ, chế tài và truyền thông.

Trước hết, giải pháp căn cơ là áp dụng triệt để công nghệ phạt nguội. Khi người vi phạm biết rằng ngay cả khi bỏ chạy, biển số xe của họ đã bị camera giám sát hoặc camera cá nhân của CSGT ghi lại và không thể trốn thoát, động cơ bỏ chạy sẽ tự động triệt tiêu.

Bên cạnh đó, chế tài xử phạt cho hành vi không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy gây nguy hiểm phải đủ sức răn đe, cao gấp nhiều lần lỗi vi phạm ban đầu. Phải khiến người vi phạm hiểu rõ: Bỏ chạy là lựa chọn tốn kém và dại dột nhất.

Hơn nữa, cần minh bạch hóa quy trình và đơn giản hóa thủ tục. Cần đẩy mạnh việc trang bị camera cá nhân cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ, vừa là bằng chứng vừa giám sát quy trình. Đồng thời, thúc đẩy việc nộp phạt trực tuyến nhanh chóng qua Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng ngân hàng. Khi thủ tục minh bạch và thuận tiện, tâm lý ngại hay sợ của người dân sẽ giảm, hạn chế các hành vi tiêu cực.

Cuối cùng, công tác tuyên truyền cần phải đổi mới. Thay vì chỉ hô hào chung chung, hãy sử dụng chính những hình ảnh (như người cha chở con bỏ chạy) để đặt câu hỏi thẳng vào trách nhiệm người lớn: "Bạn chọn nộp phạt hay chọn đánh cược tính mạng con mình?". Phải nhấn mạnh rằng với công nghệ giám sát hiện nay, không thể trốn thoát và việc bỏ chạy chỉ khiến bản thân nhận thêm tội.

Chỉ khi kết hợp đồng bộ các giải pháp trên, chúng ta mới có thể dần thay đổi ý thức nguy hiểm này và không còn phải chứng kiến những hình ảnh vi phạm tương tự.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo