Bạn đọc

Trụ sở CSGT TPHCM thay đổi hàng loạt, người dân cần lưu ý

Anh Vũ

(NLĐO) - Loạt trụ sở CSGT ở TPHCM vừa đổi địa chỉ, người dân lưu ý để tránh bị xáo trộn kế hoạch liên hệ.

Sau ngày 1-7-2025, nhiều Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM chuyển trụ sở về địa chỉ mới để phục vụ người dân tốt hơn. Để nắm rõ địa chỉ liên hệ phản ánh cũng như nộp phạt, người dân cần lưu ý.

Trụ sở CSGT TP HCM thay đổi hàng loạt, người dân lưu ý - Ảnh 1.

Trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh mới.

Cụ thể, trụ sở chính của PC08 sẽ chuyển từ số 341 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh về số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ.

Từ ngày 17-11, trụ sở làm việc và tiếp công dân của Đội CSGT Cát Lái cũng sẽ dời về địa chỉ mới ở số 989 Đồng Văn Cống, phường Bình Trưng.

Đội CSGT Bình Triệu chuyển trụ sở từ Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình về địa chỉ mới số 99 Lê Hồng Phong (nối dài), phường Chánh Hiệp.

Đội CSGT Nam Sài Gòn chuyển trụ sở từ số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ về địa chỉ mới số 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa.

Trước đó, Đội CSGT Hàng Xanh cũng đi vào hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định. Trước đây, Đội CSGT Hàng Xanh hoạt động ở địa chỉ 1/2 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình.

Trong khi đó, địa điểm tiếp công dân về công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của Đội Tuần tra dẫn đoàn sẽ chính thức hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận. Trước đó, Đội Tuần tra dẫn đoàn hoạt động ở số 16 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hoà.

Còn trụ sở mới của Đội CSGT Bàn Cờ là ở số 272 đường Bình Thới, phường Bình Thới và Đội CSGT Tân Sơn Nhất ở trụ sở mới tại địa chỉ 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất.

Tin liên quan

Bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

(NLĐO) - Tài xế Nguyễn Hữu Phước được xác định đã điều khiển ô tô tải và sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường.

Nhiều trường đại học muốn sử dụng trụ sở Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO)- Sau khi các cơ quan di dời, nhiều trường đại học muốn được giao trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm cơ sở giáo dục

Dời trụ sở, đổi số nhà

* Sau khi hoàn tất việc sửa chữa trụ sở, bắt đầu từ ngày 18-7, Phòng Công chứng số 2 –TPHCM hân hạnh được phục vụ quý khách tại địa chỉ: 94-96 Ngô Quyền, phường 7, quận 5-TPHCM. Điện thoại liên hệ: 08-22417703, 08-38551717; Fax: 08- 38548975.

CSGT trụ sở chính tiếp công dân Lê Hồng Phong
