Đánh giá thấp tình báo Iran, Mỹ gánh thiệt hại quân sự nặng nề ở Trung Đông?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đánh giá thấp tình báo Iran, Mỹ gánh thiệt hại quân sự nặng nề ở Trung Đông?

Thu Hương

(NLĐO) - Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy hỏa lực Iran đã tàn phá loạt hạ tầng chiến lược của Mỹ, gây tổn thất nhân mạng và khí tài vượt xa các báo cáo công khai.

Theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh được tờ The Washington Post công bố ngày 8-5, các các cuộc không kích của Iran đã đánh trúng ít nhất 228 công trình và thiết bị quân sự tại 15 cơ sở của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28-2.

Những con số này phơi bày khoảng cách lớn giữa quy mô tàn phá thực tế từ hỏa lực Iran so với những số liệu hạn chế được chính phủ Mỹ công bố.

Iran tấn công hơn 220 mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông, thiệt hại thực tế lớn hơn công bố - Ảnh 1.

Hình ảnh thiệt hại tại căn cứ Camp Buehring (Kuwait) do truyền thông nhà nước Iran công bố. Ảnh: The Washington Post.

Hệ thống căn cứ của Mỹ tại khu vực Trung Đông đã hứng chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có. Hơn một nửa thiệt hại tập trung tại trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain và 3 căn cứ lớn tại Kuwait bao gồm Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring.

Tại Ả Rập Saudi, hỏa lực Iran đã phá hủy một máy bay chỉ huy E-3 Sentry và một máy bay tiếp dầu ngay trên đường lăn của căn cứ Prince Sultan.

Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Bahrain, Kuwait cùng các trạm radar thuộc tổ hợp THAAD tại Jordan và UAE cũng ghi nhận hư hại nghiêm trọng.

Iran tấn công hơn 220 mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông, thiệt hại thực tế lớn hơn công bố - Ảnh 2.

Hình ảnh 9 túi chứa nhiên liệu tại căn cứ không quân Ali al-Salem (Kuwait) bị hư hại. Ảnh: The Washington Post.

Tính đến cuối tháng 4-2026, các đợt tập kích đã khiến 7 binh sĩ Mỹ tử vong và hơn 400 người bị thương. Một quan chức Mỹ tiết lộ với The Washington Post rằng thiệt hại tại Căn cứ Hỗ trợ Hải quân ở Bahrain "rất nghiêm trọng", buộc toàn bộ cơ quan điều hành phải di tản về TP Tampa, bang Florida - Mỹ.

Chuyên gia William Goodhind từ dự án nghiên cứu Contested Ground cho biết: "Iran đã cố tình nhắm mục tiêu vào các khu vực có người ở tại nhiều địa điểm khác nhau với ý định gây thương vong hàng loạt. Không chỉ thiết bị, kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng căn cứ không quân bị tấn công, mà cả các mục tiêu dễ bị tổn thương như phòng tập thể dục, nhà ăn và khu nhà ở cũng bị nhắm đến".

Iran tấn công hơn 220 mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông, thiệt hại thực tế lớn hơn công bố - Ảnh 3.

Từ trái sang phải, từ trên xuống: Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain, căn cứ không quân Isa, căn cứ không quân Riffa, sân bay quốc tế Erbil, căn cứ không quân Harir, căn cứ không quân Ali al-Salem, Camp Arifjan, Camp Buehring, cảng Shuaiba, căn cứ không quân al-Udeid, căn cứ không quân Prince Sultan, căn cứ không quân al-Dhafra. Ảnh: Truyền thông nhà nước Iran.

Sự chính xác của hỏa lực Iran là điểm gây bất ngờ lớn nhất đối với giới quan sát. Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Mark Cancian nhấn mạnh rằng trên thực địa không hề xuất hiện các hố bom rơi ngẫu nhiên, chứng tỏ năng lực định vị mục tiêu của Iran đã bị Mỹ đánh giá thấp.

Tình hình càng trở nên trầm trọng khi kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao nhanh chóng.

CSIS ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng tới 53% lượng tên lửa THAAD và 43% lượng Patriot dự trữ chỉ trong chưa đầy 40 ngày chiến sự.

Các chuyên gia quân sự chỉ ra Mỹ đã chậm trễ trong việc thích nghi với kiểu giao tranh drone cảm tử — loại vũ khí nhỏ, khó đánh chặn nhưng có độ chính xác cực cao. Việc thiếu hụt các hầm trú ẩn kiên cố tại những vị trí hiểm yếu, chẳng hạn như trung tâm điều hành tại Kuwait, đã khiến lực lượng Mỹ trở nên dễ bị tổn thương.

Bà Kelly Grieco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson nói với The Washington Post rằng chiến lược của Mỹ đã không lường trước được mức độ sâu sắc của mạng lưới tình báo mà Iran sở hữu đối với các hạ tầng cố định tại khu vực.

Iran tấn công hơn 220 mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông, thiệt hại thực tế lớn hơn công bố - Ảnh 4.

Thiệt hại tại căn cứ Camp Arifjan (Kuwait) ghi nhận vào ngày 4-3. Ảnh: Planet.

Mỹ tiến thoái lưỡng nan?

Phản hồi về các thông tin trên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ từ chối xác nhận chi tiết các phát hiện và cho rằng những đánh giá về sự tàn phá có thể gây hiểu lầm.

Tuy nhiên, một số quan chức thừa nhận với tờ The Washington Post rằng quân đội Mỹ có thể sẽ không bao giờ quay lại đồn trú số lượng lớn tại các căn cứ khu vực do rủi ro hỏa lực quá lớn.

Hiện tại, quân đội Mỹ đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: Rút quân về những địa điểm an toàn hơn và hạn chế khả năng tác chiến, hoặc duy trì các căn cứ hiện tại và chấp nhận rủi ro thương vong trong tương lai.


Tin liên quan

Mỹ không kích Iran, Iran phóng lưới lửa vào tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

Mỹ không kích Iran, Iran phóng lưới lửa vào tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran và Mỹ thực hiện các cuộc tấn công lẫn nhau trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn “vẫn có hiệu lực”.

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Malacca - "nút thắt cổ chai" trên bàn cờ thế giới

Nếu eo biển Malacca tắc nghẽn, tàu thuyền phải đi vòng thêm 1.200 km, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu khi chi phí nhiên liệu tăng vọt, chuỗi cung ứng bị tê liệt

Mỹ - Iran: Hy vọng mới từ đề xuất 14 điểm

Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại thủ đô Islamabad - Pakistan vào tuần tới

Trung Đông căn cứ Mỹ Iran Mỹ hoả lực Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo