Đánh giá thấp tình báo Iran, Mỹ gánh thiệt hại quân sự nặng nề ở Trung Đông?

Theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh được tờ The Washington Post công bố ngày 8-5, các các cuộc không kích của Iran đã đánh trúng ít nhất 228 công trình và thiết bị quân sự tại 15 cơ sở của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28-2.

Những con số này phơi bày khoảng cách lớn giữa quy mô tàn phá thực tế từ hỏa lực Iran so với những số liệu hạn chế được chính phủ Mỹ công bố.

Hình ảnh thiệt hại tại căn cứ Camp Buehring (Kuwait) do truyền thông nhà nước Iran công bố. Ảnh: The Washington Post.

Hệ thống căn cứ của Mỹ tại khu vực Trung Đông đã hứng chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có. Hơn một nửa thiệt hại tập trung tại trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain và 3 căn cứ lớn tại Kuwait bao gồm Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring.

Tại Ả Rập Saudi, hỏa lực Iran đã phá hủy một máy bay chỉ huy E-3 Sentry và một máy bay tiếp dầu ngay trên đường lăn của căn cứ Prince Sultan.

Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Bahrain, Kuwait cùng các trạm radar thuộc tổ hợp THAAD tại Jordan và UAE cũng ghi nhận hư hại nghiêm trọng.

Hình ảnh 9 túi chứa nhiên liệu tại căn cứ không quân Ali al-Salem (Kuwait) bị hư hại. Ảnh: The Washington Post.

Tính đến cuối tháng 4-2026, các đợt tập kích đã khiến 7 binh sĩ Mỹ tử vong và hơn 400 người bị thương. Một quan chức Mỹ tiết lộ với The Washington Post rằng thiệt hại tại Căn cứ Hỗ trợ Hải quân ở Bahrain "rất nghiêm trọng", buộc toàn bộ cơ quan điều hành phải di tản về TP Tampa, bang Florida - Mỹ.

Chuyên gia William Goodhind từ dự án nghiên cứu Contested Ground cho biết: "Iran đã cố tình nhắm mục tiêu vào các khu vực có người ở tại nhiều địa điểm khác nhau với ý định gây thương vong hàng loạt. Không chỉ thiết bị, kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng căn cứ không quân bị tấn công, mà cả các mục tiêu dễ bị tổn thương như phòng tập thể dục, nhà ăn và khu nhà ở cũng bị nhắm đến".

Từ trái sang phải, từ trên xuống: Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain, căn cứ không quân Isa, căn cứ không quân Riffa, sân bay quốc tế Erbil, căn cứ không quân Harir, căn cứ không quân Ali al-Salem, Camp Arifjan, Camp Buehring, cảng Shuaiba, căn cứ không quân al-Udeid, căn cứ không quân Prince Sultan, căn cứ không quân al-Dhafra. Ảnh: Truyền thông nhà nước Iran.

Sự chính xác của hỏa lực Iran là điểm gây bất ngờ lớn nhất đối với giới quan sát. Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Mark Cancian nhấn mạnh rằng trên thực địa không hề xuất hiện các hố bom rơi ngẫu nhiên, chứng tỏ năng lực định vị mục tiêu của Iran đã bị Mỹ đánh giá thấp.

Tình hình càng trở nên trầm trọng khi kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao nhanh chóng.

CSIS ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng tới 53% lượng tên lửa THAAD và 43% lượng Patriot dự trữ chỉ trong chưa đầy 40 ngày chiến sự.

Các chuyên gia quân sự chỉ ra Mỹ đã chậm trễ trong việc thích nghi với kiểu giao tranh drone cảm tử — loại vũ khí nhỏ, khó đánh chặn nhưng có độ chính xác cực cao. Việc thiếu hụt các hầm trú ẩn kiên cố tại những vị trí hiểm yếu, chẳng hạn như trung tâm điều hành tại Kuwait, đã khiến lực lượng Mỹ trở nên dễ bị tổn thương.

Bà Kelly Grieco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson nói với The Washington Post rằng chiến lược của Mỹ đã không lường trước được mức độ sâu sắc của mạng lưới tình báo mà Iran sở hữu đối với các hạ tầng cố định tại khu vực.

Thiệt hại tại căn cứ Camp Arifjan (Kuwait) ghi nhận vào ngày 4-3. Ảnh: Planet.

Mỹ tiến thoái lưỡng nan? Phản hồi về các thông tin trên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ từ chối xác nhận chi tiết các phát hiện và cho rằng những đánh giá về sự tàn phá có thể gây hiểu lầm. Tuy nhiên, một số quan chức thừa nhận với tờ The Washington Post rằng quân đội Mỹ có thể sẽ không bao giờ quay lại đồn trú số lượng lớn tại các căn cứ khu vực do rủi ro hỏa lực quá lớn. Hiện tại, quân đội Mỹ đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: Rút quân về những địa điểm an toàn hơn và hạn chế khả năng tác chiến, hoặc duy trì các căn cứ hiện tại và chấp nhận rủi ro thương vong trong tương lai.



