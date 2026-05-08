Mỹ không kích Iran, Iran phóng lưới lửa vào tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

Đài Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao Washington hôm 7-5 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran.

Quan chức này nói thêm rằng các cuộc tấn công “không có nghĩa là chiến sự sẽ tái diễn hoặc lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 7-4 chấm dứt”.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin về những tiếng nổ ở Minab và Sirik. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran hôm 7-5. Ảnh: NBC News

Trước đó, Iran cho biết Mỹ đã không kích các khu vực dân cư dọc bờ biển Bandar Khamir, Sirik và đảo Qeshm.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào 2 tàu tại eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân cư, theo tuyên bố của bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố Mỹ đã nhắm mục tiêu vào "một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển từ vùng ven biển gần Jask về phía eo biển Hormuz, cũng như một tàu khác đi vào eo biển Hormuz gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)” hôm 7-5.

Quân đội Mỹ xác nhận họ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào các địa điểm “chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ”.

“Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ khi 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz” - quân đội Mỹ thông tin.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho hay không có tài sản nào của họ bị trúng đạn và họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa, máy bay không người lái cũng như các địa điểm khác để đáp trả.

CENTCOM nhấn mạnh họ không tìm cách leo thang nhưng vẫn duy trì vị trí và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ.

Đài truyền hình Press TV của Iran sau đó đưa tin rằng sau vài giờ giao tranh, "tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran ở eo biển Hormuz đã trở lại bình thường”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, mô tả sự việc xảy ra tại eo biển Hormuz.

Ông nói rằng 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ đã di chuyển ra khỏi tuyến đường thủy này dưới làn đạn, đồng thời thông báo các tàu khu trục không bị hư hại nhưng lực lượng Iran bị "thiệt hại nặng nề".

Trả lời phỏng vấn đài ABC News qua điện thoại, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.