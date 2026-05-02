Điều tra của CNN: Iran gây tổn thất “chưa từng có” cho loạt cơ sở quân sự Mỹ ở Trung Đông

(NLĐO) - Iran được cho là đã phá hủy phần lớn cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột có nguy cơ tái bùng phát, đài CNN đưa tin ngày 1-5.

Iran cùng các lực lượng đồng minh đã gây thiệt hại cho ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ tại 8 quốc gia Trung Đông, khiến một số căn cứ xuống cấp trầm trọng và không thể hoạt động.

CNN cho biết thêm họ đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và phỏng vấn các quan chức tại Mỹ cũng như các nước Ả Rập vùng Vịnh.

"Có nhiều mức độ đánh giá khác nhau. Ở mức nghiêm trọng, có những cơ sở bị phá hủy hoàn toàn và phải đóng cửa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chúng vẫn đáng để sửa chữa vì giá trị chiến lược mà chúng mang lại cho Mỹ" – một quan chức giấu tên của Mỹ nói.

Một nguồn tin khác mô tả quy mô thiệt hại là "chưa từng có", nói rằng: "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây."

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran chủ yếu nhắm vào hệ thống radar hiện đại, hạ tầng liên lạc và máy bay. Đây đều là những khí tài có chi phí rất cao và khó thay thế.

Gây tổn thất “chưa từng có”, Iran khiến Mỹ bị đồng minh hoài nghi - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ UAV Iran rơi trúng một cơ sở dầu mỏ tại TP Fujairah - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 14-3. Ảnh: AP

"Điều đáng chú ý là Iran đã xác định đúng những mục tiêu mang lại thiệt hại vật chất cao nhất khi tấn công. Các hệ thống radar của chúng tôi là những tài sản đắt đỏ nhất" – quan chức giấu tên của Mỹ khẳng định.

Quan chức phụ trách ngân sách của Lầu Năm Góc, ông Jules "Jay" Hurst III, giữa tuần này nói rằng cuộc xung đột với Iran đến nay đã khiến Mỹ tiêu tốn 25 tỉ USD.

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với CNN rằng con số thực tế có thể lên đến 40-50 tỉ USD.

Các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc tấn công, đồng thời bày tỏ lo ngại về cách Washington xử lý xung đột.

Một nguồn tin từ Ả Rập Saudi nói với CNN: "Cuộc chiến cho thấy liên minh với Mỹ không thể là lựa chọn duy nhất và cũng không phải là bất khả xâm phạm."

Ông Donald Trump tuyên bố "hoạt động thù địch với Iran đã chấm dứt"

Ông Donald Trump tuyên bố "hoạt động thù địch với Iran đã chấm dứt"

(NLĐO) - Trong một văn bản Nhà Trắng gửi Quốc hội Mỹ hôm 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng "hành động thù địch với Iran đã chấm dứt".

Iran "gửi đề xuất hòa bình mới", Mỹ chuẩn bị đánh tiếp nhưng vẫn đàm phán?

(NLĐO) - Một nguồn tin từ Iran tiết lộ chính phủ nước này đã chuyển một đề xuất hòa bình mới với Mỹ cho trung gian hòa giải Pakistan hôm 30-4.

Mỹ - Israel chuẩn bị "tất tay" với Iran?

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây cho biết tàu hải quân nước này đang được bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các vật tư thiết yếu”.

