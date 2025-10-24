HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP HCM có giá trị trong 3 năm

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) - Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh TP HCM" năm 2025 có nhiều điểm mới so với trước

Chiều 24-10, HUBA tổ chức giao ban quý III/2025 nhằm báo cáo tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và các kiến nghị; triển khai cuộc bình chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh TP HCM" năm 2025 và thông tin về chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh. 

Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp quý III/2025 cho thấy hầu hết các doanh nghiệp ổn định với số doanh nghiệp tăng doanh thu chiếm 30%, cao hơn đáng kể số doanh thu giảm chỉ chiếm 26%.

Tuy nhiên, do một số khó khăn từ việc gia tăng chi phí đầu vào làm cho lợi nhuận giảm chiếm đa số 41%, trong khi mức tăng chỉ là 26%. Mặc dù vậy, niềm tin của doanh nghiệp cho kỳ kinh doanh tiếp theo luôn đạt ở mức cao, chiếm tới 63%, điều này phản ánh tác động tích cực từ chính sách đầu tư công và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân của Nhà nước.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP HCM giá trị trong 3 năm - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi giao ban của HUBA

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, HUBA phối hợp với báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Cuộc bình chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh TP HCM" năm 2025 nằm trong chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xanh hóa sản xuất – kinh doanh.

Với chủ đề: "Doanh nghiệp Xanh – Kiến tạo thành phố Xanh", cuộc bình chọn được triển khai từ 15-11 đến 12-12 hướng đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP HCM mới.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025 do UBND TP HCM cấp có chu kỳ 3 năm xét chọn một lần bắt đầu từ năm 2025 và có giá trị trong 3 năm, tạo ra tính ổn định lâu dài cho danh hiệu và doanh nghiệp thay cho hằng năm như trước.

Các tiêu chí xét chọn được nâng cấp đáng kể, chuyển trọng tâm từ việc tuân thủ và sản xuất sạch đơn thuần sang việc thực hiện chuyển đổi xanh và áp dụng tiêu chuẩn ESG, phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh của thế giới.

Hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Tại hội nghị giao ban, đại diện Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) đã thông tin về chương trình hỗ trợ lãi suất cho các dự án vay vốn lên đến 200 tỉ đồng với thời hạn hỗ trợ lãi suất lên tới 7 năm, đặc biệt ưu tiên các dự án chưa triển khai. Đối tượng hỗ trợ bao gồm: công nghệ cao, nông nghiệp sạch, giáo dục, y tế, xử lý môi trường, cùng với các ngành công nghiệp hỗ trợ như cơ khí, cao su và dệt may.

