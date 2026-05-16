Danh mục khám sức khỏe miễn phí theo quy định mới nhất

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn triển khai khám sức khỏe định kỳ trên toàn quốc, quy định cụ thể nội dung khám với từng nhóm đối tượng. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế bố trí lịch khám phù hợp, tránh quá tải; tăng cường phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng chi phí cho người dân.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Trần Minh

Theo hướng dẫn, trẻ dưới 6 tuổi được khám theo quy định riêng của Bộ Y tế, tập trung đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển vận động và phát hiện sớm bất thường sức khỏe.

Nhóm từ đủ 6 đến dưới 18 tuổi được khám thể lực và các chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư 32/2023/TT-BYT, gồm tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... Đồng thời thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và cận lâm sàng khác khi có chỉ định.

Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, danh mục khám gồm thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt cùng các xét nghiệm cần thiết.

Bộ Y tế lưu ý, nếu trong quá trình khám phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao, u phổi hoặc bệnh lý khác, bác sĩ cần chỉ định thêm xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp để can thiệp sớm.

Riêng lao động nữ, danh mục khám phụ sản được thực hiện theo phụ lục riêng của Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quy định riêng việc khám sức khỏe đối với các nhóm đặc thù như học sinh, lái xe, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt, thuyền viên và một số ngành nghề đặc biệt khác.

Liên quan chương trình khám sức khỏe miễn phí, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung chuyên môn theo quy định, hướng tới mục tiêu từ năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và có sổ sức khỏe điện tử quản lý theo vòng đời.

Danh mục khám sức khỏe miễn phí dành cho người dân

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi Thực hiện theo Quyết định 1284/QĐ-BYT năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 06 tuổi. Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi (1) Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu số 02, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT- BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; (2) Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 02, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT; (3) Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị. Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên (1) Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu số 03, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT; (2) Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 03, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT; (3) Các xét nghiệm cận lâm sàng theo mẫu số 01, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT, bao gồm: - Xét nghiệm máu: + Công thức máu: Số lượng hồng cầu; Số lượng Bạch cầu; Số lượng tiểu cầu; + Sinh hóa máu: Đường máu; Urê, Creatinin; ASAT (GOT), ALAT (GPT); - Xét nghiệm nước tiểu: Đường; Protein; - Chẩn đoán hình ảnh (X.quang tim phổi thẳng). (4) Các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; (5) Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật; (6) Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ thực hiện theo phụ lục XXV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT.



