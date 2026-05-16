HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Danh mục khám sức khỏe miễn phí theo quy định mới nhất

N.Dung

(NLĐO) - Danh mục khám sức khỏe định kỳ được Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết theo từng độ tuổi, áp dụng trên toàn quốc từ năm 2026.

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn triển khai khám sức khỏe định kỳ trên toàn quốc, quy định cụ thể nội dung khám với từng nhóm đối tượng. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế bố trí lịch khám phù hợp, tránh quá tải; tăng cường phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng chi phí cho người dân.

Danh mục khám sức khỏe miễn phí theo quy định mới nhất - Ảnh 1.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Trần Minh

Theo hướng dẫn, trẻ dưới 6 tuổi được khám theo quy định riêng của Bộ Y tế, tập trung đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển vận động và phát hiện sớm bất thường sức khỏe.

Nhóm từ đủ 6 đến dưới 18 tuổi được khám thể lực và các chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư 32/2023/TT-BYT, gồm tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... Đồng thời thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và cận lâm sàng khác khi có chỉ định.

Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, danh mục khám gồm thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt cùng các xét nghiệm cần thiết.

Bộ Y tế lưu ý, nếu trong quá trình khám phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao, u phổi hoặc bệnh lý khác, bác sĩ cần chỉ định thêm xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp để can thiệp sớm.

Riêng lao động nữ, danh mục khám phụ sản được thực hiện theo phụ lục riêng của Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quy định riêng việc khám sức khỏe đối với các nhóm đặc thù như học sinh, lái xe, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt, thuyền viên và một số ngành nghề đặc biệt khác.

Liên quan chương trình khám sức khỏe miễn phí, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung chuyên môn theo quy định, hướng tới mục tiêu từ năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và có sổ sức khỏe điện tử quản lý theo vòng đời.

Danh mục khám sức khỏe miễn phí dành cho người dân

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Thực hiện theo Quyết định 1284/QĐ-BYT năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi

(1) Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu số 02, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT- BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

(2) Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 02, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT;

(3) Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị.

Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

(1) Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu số 03, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT;

(2) Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 03, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT;

(3) Các xét nghiệm cận lâm sàng theo mẫu số 01, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT, bao gồm:

- Xét nghiệm máu:

+ Công thức máu: Số lượng hồng cầu; Số lượng Bạch cầu; Số lượng tiểu cầu;

+ Sinh hóa máu: Đường máu; Urê, Creatinin; ASAT (GOT), ALAT (GPT);

- Xét nghiệm nước tiểu: Đường; Protein;

- Chẩn đoán hình ảnh (X.quang tim phổi thẳng).

(4) Các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

(5) Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật;

(6) Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ thực hiện theo phụ lục XXV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT.


Tin liên quan

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

(NLĐO) – Nhiều người chủ động khám sức khoẻ định kỳ để tầm soát sớm bệnh lý thông qua khám lâm sàng, xét nghiệm máu và các thăm dò chức năng.

Gói khám sức khỏe miễn phí 350.000 đồng: Ai được ưu tiên?

(NLĐO) - Năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với gói khoảng 350.000 đồng/lần, ưu tiên người chưa có BHYT.

Bộ Y tế chốt danh mục khám sức khỏe miễn phí toàn dân

(NLĐO) - Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với loạt xét nghiệm quan trọng, giúp phát hiện bệnh sớm.

khám sức khỏe khám sức khỏe định kỳ quy định mới khám miễn phí khám định kỳ danh mục khám sức khoẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo