HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chính thức triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân

N.Dung

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân từ năm 2026, gắn với sổ sức khỏe điện tử.

Ngày 6-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

img

Chỉ thị về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ảnh chụp màn hình

Chuẩn bị khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Theo Chỉ thị, việc triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, với định hướng chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời.

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử.

Các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hình thành thói quen chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật. Đồng thời, tổ chức kết hợp khám tại trạm y tế với các đợt khám lưu động tại cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; huy động cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tham gia.

img

Người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí hằng năm

Chỉ thị cũng yêu cầu ưu tiên triển khai với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và người dân tại vùng khó khăn.

Trong Chỉ thị, Bộ Y tế được giao chủ trì hướng dẫn chuyên môn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí; xây dựng chuẩn dữ liệu đầu ra, hướng dẫn lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Bộ Công an được giao triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình lưu trữ, chia sẻ dữ liệu sức khỏe.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên, hoàn thành trong tháng 6-2026 để triển khai ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Bộ Tài chính được giao bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và hướng dẫn chi trả; đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe với sổ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động cũng phải lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm cho người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Y tế số hóa dữ liệu sức khỏe người dân

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Theo kế hoạch được ban hành kèm quyết định của Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế xác định mục tiêu chung là người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, dự phòng và điều trị kịp thời. Đồng thời, việc này cũng tạo cơ sở xây dựng dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, bảo đảm mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Đáng chú ý, kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và liên thông với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh, hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID.

img

Bộ Y tế sẽ hoàn thiện hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ và sổ sức khỏe điện tử quốc gia

Theo kế hoạch, Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn; tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám tại trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện.

Trong trường hợp trạm y tế xã chưa đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, địa phương được phép huy động cơ sở y tế đủ điều kiện hỗ trợ chuyên môn hoặc tổ chức khám lưu động nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải; thực hiện đầy đủ nội dung khám theo hướng dẫn chuyên môn; phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đơn vị đầu mối tham mưu, theo dõi và giám sát triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cục Phòng bệnh chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn chuyên môn khám sàng lọc cho các nhóm đối tượng.

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia được giao xây dựng hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia và hướng dẫn liên thông dữ liệu.

Theo lộ trình, trong tháng 5, Bộ Y tế sẽ hoàn thành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ và hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia.

Trước ngày 30-5-2026, các địa phương và bộ, ngành liên quan phải ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Tin liên quan

Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ trẻ phát hiện điều bất ngờ

Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ trẻ phát hiện điều bất ngờ

(NLĐO) - Sỏi mật diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Đẩy nhanh lộ trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân

(NLĐO) - Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, gắn sổ sức khỏe điện tử, ưu tiên nhóm yếu thế, hướng tới bao phủ toàn dân.

Gần 30.000 người dân được khám sức khỏe trong một ngày, phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh

(NLĐO) - Trong ngày đầu ra quân khám sàng lọc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn TPHCM, kết quả ghi nhận nhiều trường hợp lần đầu khám bệnh và phát hiện bệnh.

khám sức khỏe khám sàng lọc Chính phủ khám sức khỏe định kỳ Khám sức khỏe miễn phí Bộ Y tế Chỉ thị số 17
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo