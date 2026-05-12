HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế chốt danh mục khám sức khỏe miễn phí toàn dân

N.Dung

(NLĐO) - Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với loạt xét nghiệm quan trọng, giúp phát hiện bệnh sớm.

Chiều 12-5, Bộ Y tế công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc, sau khi Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

img

Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm

Khám sức khỏe theo từng nhóm tuổi

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, mục tiêu của chương trình là phấn đấu để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhất của ngành y tế trong nhiều năm qua, nhằm chuyển mạnh từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân.

Trong hướng dẫn vừa ban hành, Bộ Y tế quy định cụ thể nội dung khám đối với từng nhóm đối tượng.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ sẽ được thực hiện theo Quyết định 1284/QĐ-BYT ban hành ngày 7-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ.

Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, người dân sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng theo mẫu quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT. Các xét nghiệm cận lâm sàng sẽ được chỉ định khi bác sĩ thấy cần thiết hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, doanh nghiệp hoặc khả năng hỗ trợ của địa phương.

Riêng người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ và thực hiện nhiều xét nghiệm cơ bản nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến.

Danh mục xét nghiệm bắt buộc gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi thẳng.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao phổi, u phổi hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác qua khám lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh, cơ sở y tế phải chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến phù hợp để can thiệp sớm.

Đối với lao động nữ, danh mục khám phụ sản sẽ thực hiện theo phụ lục riêng của Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Nội dung hướng dẫn cũng quy định riêng việc khám sức khỏe đối với cán bộ, học sinh, lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt, thuyền viên và các nhóm nghề đặc thù khác theo quy định chuyên ngành hiện hành.

Khám sức khỏe định kỳ gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe miễn phí hằng năm để phát hiện sớm, điều trị sớm, tạo cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia

Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Chương trình hướng tới mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026.

Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe liên tục theo vòng đời thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó giúp ngành y tế quản lý nguy cơ bệnh tật, xây dựng chiến lược dự phòng và điều trị hiệu quả hơn.

img

Người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại sự kiện Ngày sức khỏe toàn dân

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phân nhóm ưu tiên và sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải bệnh viện, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tổ chức khám đúng nội dung chuyên môn theo từng nhóm đối tượng nhằm đánh giá tình trạng và phân loại sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Giới chuyên môn đánh giá, chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân nếu triển khai hiệu quả sẽ giúp thay đổi căn bản thói quen chăm sóc sức khỏe của người Việt.

Hiện nay, nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường hoặc bệnh phổi mạn tính thường chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn do người dân ít đi khám định kỳ. Trong khi đó, việc sàng lọc và phát hiện sớm có thể giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong cũng như chi phí điều trị.

Những nhóm áp dụng quy định khám sức khỏe riêng

Ngoài quy định khám sức khỏe định kỳ chung cho người dân, Bộ Y tế yêu cầu một số nhóm nghề nghiệp, đối tượng đặc thù tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành.

Cụ thể gồm:

- Cán bộ: Áp dụng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và mẫu phiếu khám riêng của Bộ Y tế.

- Người thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý: Thực hiện theo quy định riêng của hai bộ.

- Học sinh: Khám sức khỏe theo quy định về y tế trường học của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người hành nghề lái xe ô tô: Áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe riêng đối với tài xế và người điều khiển xe máy chuyên dùng.

- Nhân viên hàng không: Thực hiện theo quy định riêng về tiêu chuẩn sức khỏe ngành hàng không.

- Người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt: Áp dụng bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đường sắt.

- Thuyền viên làm việc trên tàu biển: Khám theo tiêu chuẩn sức khỏe dành cho thuyền viên.

Tin liên quan

Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe hằng năm, có tầm soát tự kỷ

Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe hằng năm, có tầm soát tự kỷ

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc, gồm sàng lọc tự kỷ và lập sổ sức khỏe điện tử.

Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao?

(NLĐO) - Người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình, doanh nghiệp tiếp tục bảo đảm khám định kỳ cho người lao động.

Đẩy nhanh lộ trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân

(NLĐO) - Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, gắn sổ sức khỏe điện tử, ưu tiên nhóm yếu thế, hướng tới bao phủ toàn dân.

khám sức khỏe khám sàng lọc khám sức khỏe định kỳ Khám sức khỏe miễn phí xét nghiệm khám sàng lọc miễn phí khám định kỳ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo