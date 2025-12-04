Soi tỉ số trận Manchester United - West Ham: Không dễ bắt nạt đội khách

Bryan Mbeumo (Manchester United) và Jarrod Bowen (West Ham)

Sau 3 trận liền không thắng, Manchester United bất ngờ tìm lại mạch chiến thắng trước Crystal Palace hôm cuối tuần và họ phấn khích muốn đánh bại West Ham đang sa sút ở Old Trafford trong trận đấu muộn nhất vòng 14. Trận Manchester United - West Ham sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 5-12 (giờ Việt Nam).

Mùa trước, West Ham đã thắng Manchester United trong cả 2 lượt đi về nhưng điểm nhấn là chiến thắng 2-0 ngay tại Old Trafford - đó là một chiến tích của The Hammers để kết thúc chuỗi 16 trận không thắng trên sân Quỷ đỏ (hòa 3 và thua đến 13 trận).

Trước khi đến Old Trafford lần này, West Ham có phong độ không tồi và chỉ bị Liverpool kết thúc chuỗi 3 trận bất bại của họ vào Chủ nhật. Trong khi đó, đối thủ Manchester United của West Ham là một đội hơi khác so với mùa trước: Quỷ đỏ chỉ thua một trong 7 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng (thắng 4, hòa 2). Mặc dù đó là trận thua đáng thất vọng 1-0 trước 10 người Everton trong trận sân nhà gần nhất.

Đội bóng của Ruben Amorim đã từng khiến Old Trafford trở thành một pháo đài, với bốn trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước khi bị Everton hạ gục, nhưng giờ đây, Ruben Amorim đã thua 9 trong số 19 trận Ngoại hạng Anh của mình tại sân vận động này (thắng 8, hòa 2).

Một mối lo khác với các fan Manchester United chính là tháng 12 đen đủi khi họ thua 9 trong 14 trận Premier League diễn ra trong tháng cuối năm (chỉ thắng 4 và hòa 1), bao gồm 3 trận gần nhất không ghi được bàn.

Vẫn chưa biết Manchester United của Amorim có vượt qua được vận đen tháng 12 hay không, nhưng đa số các chuyên gia đều ủng hộ họ giành chiến thắng. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn kết quả 3-1, cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester United thắng 2-1, cựu tiền đạo Chris Sutton đoán 2-0, còn cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson tin vào khoảng cách sít sao 1-0.

Dự đoán: Manchester United - West Ham 2-1

Đối đầu trực tiếp



11-5-2025 Manchester Utd West Ham 0-2 27-10-2024 West Ham Manchester Utd 2-1 04-2-2024 Manchester Utd West Ham 3-0 23-12-2023 West Ham Manchester Utd 2-0 07-5-2023 West Ham Manchester Utd 1-0 30-10-2022 Manchester Utd West Ham 1-0 22-1-2022 Manchester Utd West Ham 1-0 19-9-2021 West Ham Manchester Utd 1-2 14-3-2021 Manchester Utd West Ham 1-0 05-12-2020 West Ham Manchester Utd 1-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 05/12 03:00 [7] Manchester Utd - West Ham [17] 1.90 0 : 1 1/4 1.95 180 3 2.05

Tỉ lệ trận đấu ngay đầu đã rất chênh lệch khi chủ nhà Manchester United chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 90, thua 95. Đó là một tỉ lệ lạ lùng khi hãng thống kê Opta nhận ra là Manchester United đã thua 4 trong 5 trận gặp West Ham gần nhất, nhiều hơn cả số trận thua của 26 lần gặp trước đó (thắng 19, hòa 6 và thua 3).

Đến tối qua, tỉ lệ vẫn là 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 97, thua 87. Trưa nay, giá chỉ nhích chút ít thành ăn đủ, thua 85. Xem ra, nằm dưới an toàn hơn, bởi Man United không chắc sẽ thắng West Ham.

Tỉ số phổ biến nhất là 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 2-0 ăn 8.3, còn 1-0 lại ăn đến 9.2. Kết quả hòa cũng thu hút không ít người chơi nên tỉ số 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 9.2, trong lúc 2-2 ăn đến 15. Cửa thắng cho West Ham bị đánh giá rất thấp khi 1-2 đặt 1 ăn đến 18, còn 0-1 ăn 21.



