Danh sách 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Danh sách 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ngày 28-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; tuyên dương 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Danh sách 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được tuyên đương. Ảnh: Phạm Thắng

Danh sách 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026:

1. Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

2. Lê Đình Thành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Enkei Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

3. Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

4. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

5. Lại Thị Len, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

6. Hoàng Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì 277 Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

8. Nguyễn Huy Sáng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;

9. Nguyễn Hoàng Sang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH ECCO Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

10. Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Gas Thủ Đức, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

11. Nguyễn Thị Bé Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

12. Lê Thị Xuân Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

13. Nguyễn Nhật Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Greentech Headgear, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

14. Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

15. Nguyễn Kim Qui, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

16. Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

17. Đoàn Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TMDV và VTQT Việt Liên, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;

18. Võ Thanh Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ;

19. Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JIA ZHI, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ;

20. Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

21. Nguyễn Duy Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hana Micron Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

22. Vũ Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Phong, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

23. Phạm Văn Trung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

24. Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;

25. Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;

26. Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;

27. Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

28. Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH PouSung Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

29. Nguyễn Thị Thanh Tin, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Đồ mộc Chien Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

30. Bùi Lê Trà My, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Lợi, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

31. Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

32. Vũ Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;

33. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;

34. Lê Thị Xuyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JNTC Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;

35. Phạm Văn Duân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Regis, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình;

36. Trần Huy Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JY Plasteel Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình;

37. Lê Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Kim Liên, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;

38. Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Nam Matsuoka, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;

39. Trần Sỹ Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Appateltech Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;

40. Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;

41. Ngô Thị Kiều, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Gianh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị;

42. Lê Nhật Tiên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị;

43. Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk;

44. Tôn Nữ Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

45. Huỳnh Ngọc Đồng Khởi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Pinetree, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau;

46. Hà Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH HD Hyundai ECO Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi;

47. Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai;

48. Lê Văn Thăng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

49. Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mani Hà Nội, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

50. Trương Văn Nhân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 45, Ban Công đoàn Quốc phòng;

51. Nguyễn Ngọc Hiển, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z113, Ban Công đoàn Quốc phòng;

52. Mai Văn Sùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;

53. Tô Đình Kiên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;

54. Nguyễn Viết Trị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;

55. Lê Xuân Sáng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH LG Display Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;

56. Đồng Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Aurora Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;

57. Vũ Thị Tố Uyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;

58. Hoàng Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;

59. Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;

60. Đào Ngọc Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

61. Đỗ Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Calofic, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

62. Trần Thị Thịnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam), Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

63. Hoàng Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xe điện DK Việt Nhật, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn;

64. Lê Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 19-5, Công đoàn Công an Nhân dân;

65. Vũ Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;

66. Doãn Duy Đạo, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Gas Petrolimex, Công đoàn Công Thương Việt Nam;

67. Lê Đình Vỹ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, Công đoàn Công Thương Việt Nam;

68. Vũ Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;

69. Hoàng Xuân Lợi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công đoàn Cao su Việt Nam;

70. Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1, Công đoàn Điện lực Việt Nam;

71. Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh, Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

72. Trần Thị Anh Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Traphaco, Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

73. Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera, Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

74. Huỳnh Ngọc Thành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng QGVN;

75. Trần Hải Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng QGVN;

76. Bùi Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy đặc sản, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam;

77. Lê Công Lập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Shilla Bags INT, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

78. Nguyễn Thị Lệ Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Fuluh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

79. Nguyễn Hữu Cần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouhung Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

80. Nguyễn Qui Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

81. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

82. Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

83. Cao Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

84. Lê Văn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long;

85. Phạm Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Alliance One, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long;

86. Nông Thị Thời, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;

87. Lê Thị Hải Châu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt may 29-3, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng;

88. Lê Hoàn Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Sedo Vinako, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng;

89. Hồ Thị Kim Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

90. Lê Võ Hữu Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freeview Industrial VN, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

91. Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fujiura Nha Trang, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa;

92. Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV, Liên đoàn Lao động TP. Huế;

93. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Hữu nghị Quốc tế, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai;

94. Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSA YB, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang;

95. Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;

96. Ngô Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May Nhà Bè - Cổ phần, Công đoàn Dệt May Việt Nam;

97. Trần Thị Thanh Châu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công, Công đoàn Dệt may Việt Nam;

98. Lâm Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phan Thiết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

99. Đinh Trọng Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

100. Phạm Anh Quân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

101. Đinh Công Trọng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tin liên quan

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn

(NLĐO) - Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(NLĐO) - Sáng 28-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc

(NLĐO) - 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đã góp phần đem lại quyền lợi cho khoảng 382.000 người lao động, với hơn 6.000 tỉ đồng/năm.

Tổng LĐLĐ Việt Nam Công đoàn Việt Nam chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu Danh sách 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo