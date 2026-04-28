Ngày 28-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; tuyên dương 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.
Danh sách 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026:
1. Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
2. Lê Đình Thành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Enkei Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
3. Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
4. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
5. Lại Thị Len, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
6. Hoàng Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
7. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì 277 Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
8. Nguyễn Huy Sáng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội;
9. Nguyễn Hoàng Sang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH ECCO Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
10. Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Gas Thủ Đức, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
11. Nguyễn Thị Bé Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
12. Lê Thị Xuân Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
13. Nguyễn Nhật Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Greentech Headgear, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
14. Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
15. Nguyễn Kim Qui, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
16. Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
17. Đoàn Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TMDV và VTQT Việt Liên, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh;
18. Võ Thanh Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ;
19. Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JIA ZHI, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ;
20. Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;
21. Nguyễn Duy Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hana Micron Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;
22. Vũ Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Phong, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;
23. Phạm Văn Trung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;
24. Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;
25. Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;
26. Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;
27. Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;
28. Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH PouSung Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;
29. Nguyễn Thị Thanh Tin, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Đồ mộc Chien Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;
30. Bùi Lê Trà My, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Lợi, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;
31. Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
32. Vũ Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;
33. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;
34. Lê Thị Xuyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JNTC Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;
35. Phạm Văn Duân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Regis, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình;
36. Trần Huy Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JY Plasteel Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình;
37. Lê Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Kim Liên, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;
38. Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Nam Matsuoka, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;
39. Trần Sỹ Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Appateltech Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;
40. Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;
41. Ngô Thị Kiều, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Gianh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị;
42. Lê Nhật Tiên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị;
43. Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk;
44. Tôn Nữ Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;
45. Huỳnh Ngọc Đồng Khởi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Pinetree, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau;
46. Hà Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH HD Hyundai ECO Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi;
47. Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai;
48. Lê Văn Thăng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;
49. Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mani Hà Nội, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;
50. Trương Văn Nhân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 45, Ban Công đoàn Quốc phòng;
51. Nguyễn Ngọc Hiển, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z113, Ban Công đoàn Quốc phòng;
52. Mai Văn Sùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;
53. Tô Đình Kiên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;
54. Nguyễn Viết Trị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;
55. Lê Xuân Sáng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH LG Display Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;
56. Đồng Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Aurora Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;
57. Vũ Thị Tố Uyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng;
58. Hoàng Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;
59. Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;
60. Đào Ngọc Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;
61. Đỗ Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Calofic, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;
62. Trần Thị Thịnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam), Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;
63. Hoàng Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xe điện DK Việt Nhật, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn;
64. Lê Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 19-5, Công đoàn Công an Nhân dân;
65. Vũ Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;
66. Doãn Duy Đạo, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Gas Petrolimex, Công đoàn Công Thương Việt Nam;
67. Lê Đình Vỹ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, Công đoàn Công Thương Việt Nam;
68. Vũ Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;
69. Hoàng Xuân Lợi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công đoàn Cao su Việt Nam;
70. Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1, Công đoàn Điện lực Việt Nam;
71. Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh, Công đoàn Đường sắt Việt Nam;
72. Trần Thị Anh Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Traphaco, Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
73. Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera, Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
74. Huỳnh Ngọc Thành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng QGVN;
75. Trần Hải Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng QGVN;
76. Bùi Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy đặc sản, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam;
77. Lê Công Lập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Shilla Bags INT, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
78. Nguyễn Thị Lệ Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Fuluh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
79. Nguyễn Hữu Cần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouhung Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
80. Nguyễn Qui Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
81. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
82. Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
83. Cao Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;
84. Lê Văn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long;
85. Phạm Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Alliance One, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long;
86. Nông Thị Thời, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;
87. Lê Thị Hải Châu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt may 29-3, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng;
88. Lê Hoàn Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Sedo Vinako, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng;
89. Hồ Thị Kim Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;
90. Lê Võ Hữu Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freeview Industrial VN, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;
91. Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fujiura Nha Trang, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa;
92. Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV, Liên đoàn Lao động TP. Huế;
93. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Hữu nghị Quốc tế, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai;
94. Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSA YB, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang;
95. Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
96. Ngô Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May Nhà Bè - Cổ phần, Công đoàn Dệt May Việt Nam;
97. Trần Thị Thanh Châu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công, Công đoàn Dệt may Việt Nam;
98. Lâm Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phan Thiết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
99. Đinh Trọng Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
100. Phạm Anh Quân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
101. Đinh Công Trọng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Công đoàn Y tế Việt Nam.
