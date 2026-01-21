HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Danh sách 35 xã, phường, đặc khu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở An Giang

Hoa Nắng

(NLĐO) – 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh An Giang có đường ô tô đến trung tâm xã và đường liên xã được rải nhựa hoặc bê tông

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vừa ký quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030.

Danh sách 35 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh 1.

Môt góc xã Tri Tôn, tỉnh An Giang (nhìn từ trên cao). Ảnh: Việt Anh

Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh An Giang có 35 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: 15 xã khu vực I, 7 xã khu vực II và 13 xã khu vực III; 343 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 101 thôn (ấp) đặc biệt khó khăn.

Các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được phân định xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) trên địa bàn tỉnh gồm các xã, phường: Núi Cấm, Tri Tôn, Óc Eo, An Cư, Ô Lâm, Ba Chúc, U Minh Thượng, Bình Giang, Cô Tô, Sơn Kiên, Nhơn Hội, Long Thạnh, Chi Lăng.

Các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được phân định xã khu vực II (xã khó khăn), gồm: Mỹ Thuận, Bình An, Định Hoà, An Biên, Châu Phong, Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Hậu.

Các xã, phường, đặc khu thuộc vùng dân tộc và miền núi được phân định xã khu vực I (xã đang phát triển), gồm: Phú Quốc, Rạch Giá, Vĩnh Thông, Hà Tiên, Hòa Thuận, Giang Thành, Đông Thái, Thạnh Lộc, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, Ngọc Chúc, Vĩnh Phong.

100% xã đặc biệt khó khăn có điện lưới đến trung tâm

Thời gian qua, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã và đường liên xã được rải nhựa hoặc bê tông; 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông được cứng hóa; 100% xã đặc biệt khó khăn có điện lưới đến trung tâm; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89,3%.


Ra mắt mô hình "Zalo kết nối bình yên" tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

Ra mắt mô hình "Zalo kết nối bình yên" tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

(NLĐO) - Khai thác lợi thế mạng xã hội, Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang đã triển khai xây dựng mô hình "Zalo kết nối bình yên".

Phim "Án mạng núi cấm" đính chính tên không liên quan núi Cấm của An Giang

(NLĐO) - Nhà sản xuất 89s Group của dự án phim "Án mạng núi cấm" lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là tên gọi tạm thời của dự án, không chính thức.

An Giang chỉ đạo khẩn trương kiểm tra thông tin dự án phim "Án mạng núi Cấm"

Người dân cho rằng việc đặt tên bộ phim gắn cụm từ "án mạng" trực tiếp với một địa danh cụ thể như núi Cấm đã vô tình tạo nên liên tưởng tiêu cực

