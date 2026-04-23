Đánh sập 3 vụ mua bán ma túy từ Campuchia vào Cần Thơ, bắt 38 đối tượng

Ngày 23-4, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã trao bằng khen tặng 9 tập thể, 25 cá nhân, thưởng đột xuất cho 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào địa bàn thành phố với số lượng lớn.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết vào ngày 15-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận tổ chức đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin về 3 chuyên án

Việc đấu tranh này đã triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào địa bàn TP Cần Thơ với số lượng rất lớn.

Bước đầu, lực lượng đã bắt và tạm giữ 38 đối tượng, thu giữ trên 38 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, gần 800 triệu đồng và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia phá án.

Ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của Công an TP Cần Thơ nói chung và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Công an thành phố tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng có liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.