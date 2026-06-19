HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt

Tác giả: Hải Vân

(NLĐO)- Từ loại cây mọc hoang ít được chú ý, trái nhàu đang được doanh nghiệp đầu tư bài bản, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường quốc tế.

Với khát vọng nâng tầm dược liệu bản địa, Công ty Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo (KJS) tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TPHCM đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, đầu tư công nghệ hiện đại để đưa trái nhàu vươn xa.

Phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ

Chia sẻ về câu chuyện xây dựng thương hiệu, ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Nhà máy Phong Thảo, cho biết doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao.

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt - Ảnh 1.

Vùng trồng nhàu hữu cơ được canh tác theo quy trình khép kín, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Ngay từ những ngày đầu, Phong Thảo đã mạnh dạn đầu tư phát triển hơn 100 ha vùng trồng nhàu chuẩn hóa. Mỗi cây, mỗi quả đều được canh tác theo hướng hữu cơ nhằm duy trì độ màu mỡ của đất, bảo vệ nguồn nước và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. 

Trái nhàu phù hợp với thổ nhưỡng đất đỏ và khí hậu gió biển nên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo đã nghiên cứu, ứng dụng quy trình lên men và chiết xuất để tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt - Ảnh 2.

Trái nhàu được thu hoạch đúng thời điểm nhằm bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng và chất lượng nguyên liệu đầu vào.

"Việc áp dụng các tiêu chuẩn canh tác bền vững không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn bảo đảm trái nhàu sạch, an toàn. Sự minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là "chứng chỉ" đầu tiên để chúng tôi xây dựng niềm tin với người tiêu dùng" - ông Thắng chia sẻ.

Song song với phát triển vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đầu tư nhà máy rộng 10.000 m² đạt chuẩn, ứng dụng quy trình lên men kéo dài ba năm cùng công nghệ chiết tách, đóng chai hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm xuyên suốt.

Nhờ phương pháp canh tác hữu cơ, các sản phẩm từ trái nhàu của công ty đáp ứng yêu cầu kiểm định an toàn thực phẩm và những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Hiện khoảng 80% sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thái Lan và Campuchia.

Họa hồn quê vào từng sản phẩm

Chia sẻ cơ duyên đến với cây nhàu, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo, cho hay tình yêu với nông nghiệp đã thôi thúc ông xây dựng một trang trại trồng cây.

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt - Ảnh 3.

Vườn nhàu được chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ, góp phần bảo vệ đất đai và nguồn nước.

Trong thời gian làm việc trong ngành dầu khí, ông được nhiều đồng nghiệp Hàn Quốc giới thiệu các sản phẩm chiết xuất từ cây nhàu với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhận thấy đây là loại cây phổ biến ở Việt Nam nhưng giá trị chưa được khai thác đúng mức, năm 2017, ông quyết định rời ngành dầu khí để về quê khởi nghiệp với cây nhàu trên diện tích 50 ha.

Ngay từ đầu, toàn bộ diện tích nhàu được canh tác theo hướng hữu cơ 100%, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Năm 2019, ông Phong thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo với quy mô nhà xưởng hơn 2.000 m², đồng thời kết nối với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. 

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt - Ảnh 4.

Sản phẩm nước cốt nhàu của Công ty Phong Thảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao và đang hướng tới OCOP 5 sao.

Phong Thảo cũng chú trọng xây dựng câu chuyện thương hiệu mang đậm bản sắc Việt, để mỗi chai nước cốt nhàu không chỉ là một sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên mà còn là hình ảnh gợi nhớ về quê hương.

Từ năm 2022, hai sản phẩm nước cốt nhàu và tinh dầu nhàu của công ty đã được công nhận OCOP 4 sao. Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để nâng hạng OCOP 5 sao cho sản phẩm nước cốt nhàu.

Bên cạnh đó, quy trình sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GlobalGAP - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng nông sản.

Theo ông Phong, để đạt được chứng nhận này, vùng nguyên liệu của doanh nghiệp phải trải qua quy trình kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, canh tác, thu hoạch đến bảo quản và vận chuyển.

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt - Ảnh 5.

Sản phẩm nước cốt nhàu của Công ty Phong Thảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao và đang hướng tới OCOP 5 sao.

"Chúng tôi hướng đến việc tạo ra những sản phẩm không chỉ an toàn cho người tiêu dùng mà còn thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững" - ông Phong nhấn mạnh.

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Phong Thảo kiên định với định hướng sản xuất xanh - sạch - khép kín - bền vững.

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, doanh nghiệp chủ động tham gia các hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung - cầu, triển lãm nông nghiệp công nghệ cao nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu.

Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức cho đối tác, khách hàng tham quan vùng trồng và nhà máy, minh bạch toàn bộ quy trình "từ vườn đến sản phẩm", qua đó tạo dựng niềm tin và từng bước nâng tầm thương hiệu trái nhàu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đánh thức giá trị trái nhàu Việt - Ảnh 6.


 

Tin liên quan

Nông nghiệp xanh mở lối tăng trưởng bền vững

Nông nghiệp xanh mở lối tăng trưởng bền vững

(NLĐO)- Kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao và liên kết chuỗi đang trở thành động lực giúp TPHCM phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị sản xuất.

Nơi hội tụ những mô hình canh tác tiên tiến

(NLĐO)- Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản xuất xanh, kết hợp giáo dục, trải nghiệm và phát triển du lịch bền vững.

Giữ màu xanh cho đồng ruộng, bảo vệ môi trường sống

(NLĐO)- Thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc bảo vệ thực vật góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững

chất lượng cao vùng nguyên liệu bảo vệ môi trường xuất nhập khẩu đầu tư công nghệ trái nhàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo