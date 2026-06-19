Đánh thức giá trị trái nhàu Việt

Với khát vọng nâng tầm dược liệu bản địa, Công ty Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo (KJS) tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TPHCM đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, đầu tư công nghệ hiện đại để đưa trái nhàu vươn xa.

Phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ

Chia sẻ về câu chuyện xây dựng thương hiệu, ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Nhà máy Phong Thảo, cho biết doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao.

Vùng trồng nhàu hữu cơ được canh tác theo quy trình khép kín, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Ngay từ những ngày đầu, Phong Thảo đã mạnh dạn đầu tư phát triển hơn 100 ha vùng trồng nhàu chuẩn hóa. Mỗi cây, mỗi quả đều được canh tác theo hướng hữu cơ nhằm duy trì độ màu mỡ của đất, bảo vệ nguồn nước và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Trái nhàu phù hợp với thổ nhưỡng đất đỏ và khí hậu gió biển nên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo đã nghiên cứu, ứng dụng quy trình lên men và chiết xuất để tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.

Trái nhàu được thu hoạch đúng thời điểm nhằm bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng và chất lượng nguyên liệu đầu vào.

"Việc áp dụng các tiêu chuẩn canh tác bền vững không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn bảo đảm trái nhàu sạch, an toàn. Sự minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là "chứng chỉ" đầu tiên để chúng tôi xây dựng niềm tin với người tiêu dùng" - ông Thắng chia sẻ.

Song song với phát triển vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đầu tư nhà máy rộng 10.000 m² đạt chuẩn, ứng dụng quy trình lên men kéo dài ba năm cùng công nghệ chiết tách, đóng chai hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm xuyên suốt.

Nhờ phương pháp canh tác hữu cơ, các sản phẩm từ trái nhàu của công ty đáp ứng yêu cầu kiểm định an toàn thực phẩm và những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Hiện khoảng 80% sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thái Lan và Campuchia.

Họa hồn quê vào từng sản phẩm

Chia sẻ cơ duyên đến với cây nhàu, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo, cho hay tình yêu với nông nghiệp đã thôi thúc ông xây dựng một trang trại trồng cây.

Vườn nhàu được chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ, góp phần bảo vệ đất đai và nguồn nước.

Trong thời gian làm việc trong ngành dầu khí, ông được nhiều đồng nghiệp Hàn Quốc giới thiệu các sản phẩm chiết xuất từ cây nhàu với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhận thấy đây là loại cây phổ biến ở Việt Nam nhưng giá trị chưa được khai thác đúng mức, năm 2017, ông quyết định rời ngành dầu khí để về quê khởi nghiệp với cây nhàu trên diện tích 50 ha.

Ngay từ đầu, toàn bộ diện tích nhàu được canh tác theo hướng hữu cơ 100%, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Năm 2019, ông Phong thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo với quy mô nhà xưởng hơn 2.000 m², đồng thời kết nối với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Sản phẩm nước cốt nhàu của Công ty Phong Thảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao và đang hướng tới OCOP 5 sao.

Phong Thảo cũng chú trọng xây dựng câu chuyện thương hiệu mang đậm bản sắc Việt, để mỗi chai nước cốt nhàu không chỉ là một sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên mà còn là hình ảnh gợi nhớ về quê hương.

Từ năm 2022, hai sản phẩm nước cốt nhàu và tinh dầu nhàu của công ty đã được công nhận OCOP 4 sao. Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để nâng hạng OCOP 5 sao cho sản phẩm nước cốt nhàu.

Bên cạnh đó, quy trình sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GlobalGAP - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng nông sản.

Theo ông Phong, để đạt được chứng nhận này, vùng nguyên liệu của doanh nghiệp phải trải qua quy trình kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, canh tác, thu hoạch đến bảo quản và vận chuyển.

Sản phẩm nước cốt nhàu của Công ty Phong Thảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao và đang hướng tới OCOP 5 sao.

"Chúng tôi hướng đến việc tạo ra những sản phẩm không chỉ an toàn cho người tiêu dùng mà còn thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững" - ông Phong nhấn mạnh.

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Phong Thảo kiên định với định hướng sản xuất xanh - sạch - khép kín - bền vững.

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, doanh nghiệp chủ động tham gia các hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung - cầu, triển lãm nông nghiệp công nghệ cao nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu.

Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức cho đối tác, khách hàng tham quan vùng trồng và nhà máy, minh bạch toàn bộ quy trình "từ vườn đến sản phẩm", qua đó tạo dựng niềm tin và từng bước nâng tầm thương hiệu trái nhàu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.



