Đánh thức "mỏ vàng" phim lịch sử

Sau thành công của phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Mưa đỏ", nhiều nhà làm phim Việt thêm động lực khai thác đề tài lịch sử.

Nhiều dự án quy mô lớn

Mới đây, dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc khai thác cuộc đời và sự nghiệp của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) được giới thiệu tại Seoul - Hàn Quốc. Nguồn kinh phí dự án, theo TTXVN, khoảng 30 tỉ won (hơn 500 tỉ đồng). Phim dự kiến khởi quay vào tháng 2-2027 và ra rạp tháng 1-2028.

Đoàn làm phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn cũng vừa tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu. Ê-kíp phim gồm nhà sản xuất, đạo diễn cùng dàn diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn… "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" kể câu chuyện sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 tráng sĩ được giao phó một sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa gần 100 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” dự kiến ra rạp dịp lễ 2-9. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim được đầu tư lớn từ mọi khâu, đang ở giai đoạn hậu kỳ, dự kiến ra rạp dịp lễ 2-9. Diễn viên kiêm đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cho biết đoàn phim muốn mang đến khán giả những thước phim chân thật nhất nên các cảnh đánh đấm, hành động đều thật, không lạm dụng kỹ xảo. Dàn diễn viên đã mất 7 tháng để học võ thuật, tập luyện cùng nhau.

Phim dã sử, hành động khác được công bố là "Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu" với sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Trần Nhượng, NGƯT Mạnh Dung, Hiếu Nguyễn, Lê Hạ Anh, Doãn Quốc Đam, Jenna Anh Phương… Phim do Võ Đức đạo diễn, khởi quay vào tháng 5 và dự kiến ra rạp quý I/2027.

Một số dự án khác được công bố có: "Đất đỏ" kể về nữ Anh hùng Võ Thị Sáu do Lê Văn Kiệt đạo diễn; "Hoàng hậu cuối cùng" do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện, lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Bảo Đại. Tác phẩm kể về khoảng thời gian 10 năm sống trong Cấm thành của họ cho đến khi hoàng gia rời khỏi Đại nội Huế, dự kiến ra rạp năm 2027;…

Tự hào và tự tin

Theo các nhà làm phim, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng sự hào hứng và niềm đam mê đã thôi thúc họ vượt qua tất cả, bởi họ nhận thấy một khao khát sâu sắc trong lòng khán giả, đó là câu chuyện dân tộc được kể lại một cách sống động trên màn ảnh.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, nhấn mạnh: "Đề tài lịch sử như "mỏ vàng" không bao giờ cạn. Điện ảnh Việt còn nợ dân tộc nhiều câu chuyện lịch sử hay".

Các nhà làm phim không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện mà còn dấn thân vào hành trình tìm hiểu, tái hiện sinh động cuộc sống của ông cha ta ngày xưa. Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công ty BHD, chia sẻ về dự án "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh": "Chúng tôi trải qua hành trình vất vả nhưng hạnh phúc vì học hỏi được nhiều điều, hiểu được ông cha ta ngày trước sống thế nào". Bà cũng bày tỏ tin tưởng vào sự đón nhận của khán giả trẻ - những người đang ngày càng yêu mến và muốn tìm hiểu cội nguồn văn hóa dân tộc.

Để bảo đảm sự phát triển lâu dài cho các dự án phim lịch sử, các nhà làm phim đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xây dựng trường quay và phát triển những sản phẩm phái sinh. Phim trường của "Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu" tại Gia Lai đã được hoàn thiện và mở cửa đón khách du lịch, mang lại nguồn thu và quảng bá hình ảnh ngay cả trước khi phim bấm máy. Việc phát hành sách ảnh và merchandise (hàng hóa mang thương hiệu phim) giúp tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, tăng cường sự gắn kết của khán giả với tác phẩm.

Mục tiêu chung của các nhà làm phim không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn hướng tới việc đưa các tác phẩm điện ảnh lịch sử Việt Nam ra quốc tế, mang văn hóa dân tộc đến với khán giả toàn cầu. Điều này thể hiện khát vọng lớn lao và kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho phim lịch sử Việt Nam.

Sự đầu tư nghiêm túc vào nội dung, bối cảnh và chiến lược phát triển đa dạng cho thấy các nhà làm phim đang xây dựng nền móng vững chắc cho sự trở lại mạnh mẽ của dòng phim lịch sử.

"Phim lịch sử Việt đang mở ra một kỷ nguyên mới, không chỉ làm giàu cho nền điện ảnh mà còn là cầu nối quan trọng để thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn về di sản cha ông.



