Trung Quốc, Hàn Quốc làm phim lịch sử thế nào?

Một số phim trong đó đạt được thành tích doanh thu ấn tượng và được khán giả khen ngợi. Điều đáng chú ý, cả 2 nền điện ảnh này sở hữu các phim trường lớn, đủ sức đáp ứng yêu cầu của các thể loại phim khác nhau.

Phim đề tài chiến tranh, lịch sử gần đây của Trung Quốc là "Tiệm ảnh Nam Kinh". Tác phẩm ra rạp từ ngày 25-7, đến nay thu về hơn 2,9 tỉ nhân dân tệ. Phim được đánh giá cao về chất lượng, số điểm trên trang Douban là 8.5/10 và sau đó tăng lên 8.6/10. Nội dung phim lấy cảm hứng từ những bằng chứng có thật về tội ác của quân đội Nhật Bản trong cuộc thảm sát Nam Kinh. Một nhóm người dân thường trú ẩn trong tiệm ảnh Cát Tường, bị ép rửa ảnh cho nhiếp ảnh gia người Nhật. Họ vô tình rửa ra những bức ảnh ghi lại bằng chứng tội ác thảm sát mà quân đội Nhật Bản che giấu và lên kế hoạch đưa những bằng chứng này ra ngoài để công bố trước công chúng.

Phim "Tiệm ảnh Nam Kinh" của Trung Quốc. (Ảnh từ đoàn phim)

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực: Lưu Hạo Nhiên, Vương Truyền Quân, Cao Diệp, Vương Hiểu…, diễn xuất chân thật, tạo được cảm xúc đến khán giả. Tác phẩm tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt, nhiều khán giả, nhất là người trẻ bật khóc nức nở ngay tại rạp. Việc khai thác chiều sâu nội tâm con người, những chi tiết khơi gợi tinh thần yêu nước, lòng trắc ẩn, ý chí kiên cường của những người dân trong hoàn cảnh khắc nghiệt tạo được sức hút với người xem.

Trước "Tiệm ảnh Nam Kinh", Trung Quốc cũng có nhiều phim chiến tranh, lịch sử ấn tượng như "Anh hùng đặc cấp Hoàng Kế Quang", "Bát Bách", "Không kích", "Biệt đội mãnh hổ"… Ngoài ra, Trung Quốc có hàng loạt phim truyền hình khai thác đa dạng, đủ thể loại về đề tài chiến tranh, lịch sử được khán giả trong nước và ngoài nước yêu thích.

Không thua kém điện ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc cũng có những tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh hấp dẫn, doanh thu cao. Đó là phim "Đại hải chiến Noryang - Biển chết" của đạo diễn Kim Han-min, ra rạp năm 2023. Đây là phần thứ 3 cũng là phần cuối trong bộ 3 phim về danh tướng huyền thoại Yi Sun-sin sau 2 tác phẩm: "Đại thủy chiến" (2014) và "Thủy chiến đảo Hansan" (2022).

Phim "12.12: The Day" do Kim Sung-su đạo diễn, lấy bối cảnh cuộc đảo chính quân sự ngày 12-12-1979. Phim ra rạp năm 2023 và trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm 2023… Cũng như Trung Quốc, ngoài điện ảnh, Hàn Quốc cũng có vô số phim truyền hình khai thác đề tài chiến tranh, lịch sử theo nhiều hướng, thể loại khác nhau.

Bên cạnh kịch bản đa dạng, khai thác nhiều chiều những chất liệu lịch sử, chiến tranh kết hợp với yếu tố hư cấu hợp lý, các phim đề tài chiến tranh, lịch sử của Trung Quốc, Hàn Quốc còn thu hút bởi sự đầu tư quy mô. Bối cảnh, phục trang được thiết kế tỉ mỉ cùng diễn xuất tốt của diễn viên góp phần truyền tải cảm xúc chân thật với khán giả.