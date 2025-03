Thách thức làm phim lịch sử - chiến tranh

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" - do Bùi Thạc Chuyên biên kịch, đạo diễn, đồng sản xuất - ra rạp từ ngày 4-4, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là tác phẩm được kỳ vọng tạo sức hút với khán giả.

Nhiều khó khăn

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật sau năm 1967. Khi đó, đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính nhưng trên hết vẫn là tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.

Tham gia có các diễn viên: Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, NSƯT Cao Minh… và đây là phim khai thác về chiến tranh đầu tiên của Việt Nam không sử dụng ngân sách nhà nước. Dẫu vậy, dự án đã được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan, tổ chức nhà nước: Thành ủy TP HCM, UBND TP HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7… Ngay từ khi trailer (đoạn video clip quảng bá phim) được tung lên nền tảng mạng xã hội YouTube, phim nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Trong điện ảnh Việt, làm phim về thể loại lịch sử - chiến tranh, dã sử… luôn là vấn đề khó. Những thách thức đó không phải ở thời gian chuẩn bị mỗi dự án rất lâu, kinh phí không đủ thực hiện mà còn nhiều yếu tố khác.

Poster phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói rằng anh đã theo đuổi dự án này 11 năm, kể từ ngày làm một bộ phim ngắn 3D về địa đạo Củ Chi năm 2014. "Sơ suất dù nhỏ cũng sẽ làm hỏng phim nên tôi thấy áp lực lớn nhất là làm thế nào đó để cố gắng duy trì đến phút cuối cùng" - ông chia sẻ.

Bùi Thạc Chuyên nói thêm rằng có nhiều điều chưa từng làm khi bắt tay vào thực hiện phim này nên vừa làm vừa tìm cách tối ưu, vượt khó khăn như làm sao để một chục phương tiện, xe tăng nặng 52 tấn di chuyển cùng nhau, theo như mình muốn. Đã thế, cảnh quay còn kết hợp cháy nổ, diễn viên quần chúng xung quanh. Thiếu nhiều phương tiện, thiếu người, thời gian, kinh phí ít...

Ví dụ có những cảnh cần cả chục xe hành quân, đến đoạn phải nổ, cháy, nhắn nhau… ê-kíp đã gài thuốc nổ nhưng đến lúc quay thì lại không nổ, gài 5 quả nhưng chỉ nổ 2 quả… "Người lái xe tăng đều là người của quân đội và họ không chuyên đóng phim. Phim yêu cầu diễn xuất và các đòi hỏi khác. Để vận hành cỗ máy khổng lồ như thế đi theo đúng ý muốn thì khủng khiếp lắm! Ban đầu, tôi nghĩ bối cảnh sẽ thế này, thế kia nhưng vì yêu cầu về sự an toàn thì các xe khoảng cách phải như thế, muốn đi sát vào nhau cũng không được. Phải tính toán lại khung hình, thích ứng theo tình huống. Đó là chưa kể thời tiết khi quay khắc nghiệt, nắng nóng, nhiều bạn ngất trên phim trường. Khi quay trên sông, điều khiển 2 tàu chiến để đúng theo kịch bản cũng rất khó. Tôi phải tìm cách sao cho hệ thống hợp lý, vận hành đúng cảnh quay mong muốn" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể.

Không bao giờ bỏ cuộc

Đạo diễn - NSƯT Phi Tiến Sơn, thành công với "Đào, phở và piano" (phim được bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 30), cho rằng: "Cái khó nhất với những phim lịch sử - chiến tranh, dã sử… là trung thực với lịch sử nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu của một tác phẩm điện ảnh. Phim càng không phải là tài liệu nên cần chọn lựa câu chuyện, cần kể với cách kết hợp giữa các yếu tố thực và hư cấu nhằm bảo đảm tính hấp dẫn".

Đó cũng là lý do những phim thể loại này thường được nhà nước đặt hàng. Bởi, với giai đoạn lịch sử ở thời đại càng xa thì bối cảnh đều phải dựng mới hoàn toàn và sau khi quay xong phải trả lại mặt bằng với trạng thái cũ, chi phí rất tốn kém. Để làm được, những nhà làm phim phải rất đam mê và tâm huyết với tác phẩm, quyết tâm vượt khó thực hiện cho được. "Nếu vì khó khăn mà bỏ cuộc thì điện ảnh Việt sẽ không có những tác phẩm giúp cho khán giả, nhất là người trẻ, hiểu về lịch sử dân tộc, về sự khốc liệt của chiến tranh, sự dũng cảm, mưu lược của quân và nhân dân ta" - đạo diễn Phi Tiến Sơn nói.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết thêm điện ảnh Việt không thể so sánh với điện ảnh Mỹ, Hàn Quốc… "Kinh phí của phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" cũng không thể so với phim bình thường của nhiều nước khác nhưng chúng tôi không lấy điều này để tạo áp lực. Tôi vẫn tin rằng bản thân có thể làm được cái mình thấy hay, trân trọng… Như trong cuộc chiến, người dân Củ Chi không thể so với quân Mỹ về sức mạnh quân sự nhưng lại thông minh nghĩ ra địa đạo để chống lại sức mạnh đó. Điện ảnh Việt chưa đủ lực để tạo ra những phim chiến tranh - lịch sử hoành tráng thì chúng ta khai thác yếu tố hấp dẫn từ địa đạo, tập trung vào nét riêng, bản sắc văn hóa của dân tộc mình" - ông thổ lộ.

"Chúng ta không thể tiến tới tương lai nếu chúng ta không hiểu lịch sử. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi với dự án này là góp phần làm cho giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và suy ngẫm về chiến tranh Việt Nam đồng thời giới thiệu cho du khách nước ngoài về một góc nhìn của chiến tranh Việt Nam khác với Hollywood. Nếu phim thành công về mặt thương mại sẽ tạo hứng thú tiếp cho các nhà đầu tư quan tâm đến đề tài chiến tranh - cách mạng" - nhà đầu tư Nguyễn Thành Nam cho biết.