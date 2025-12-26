Đánh thuế du khách để ứng phó biến đổi khí hậu

Một phán quyết mới của thẩm phán Liên bang Mỹ đã mở đường cho bang Hawaii áp dụng loại thuế mới đối với hành khách trên tàu du lịch từ đầu năm sau nhằm giúp ứng phó biến đổi khí hậu. Theo AP, thẩm phán Jill A. Otake ngày 23-12 từ chối yêu cầu ngăn thực thi luật thuế du khách mới đối với các chuyến tàu du lịch.

Trước đó, Thống đốc bang Hawaii Josh Green hồi tháng 5 đã ký ban hành luật nói trên để tăng nguồn thu thuế, phục vụ việc xử lý xói mòn bờ biển, cháy rừng và các vấn đề khác do biến đổi khí hậu gây ra. Cụ thể, bên cạnh việc tăng thuế lưu trú, bang này sẽ đánh thuế 11% trên tổng tiền vé mà hành khách tàu du lịch phải trả, được tính theo số ngày tàu cập cảng. Giới chức địa phương ước tính khoản thuế này sẽ mang lại gần 100 triệu USD/năm.

Ông Josh Green, Thống đốc bang Hawaii - Mỹ, ký ban hành luật về thuế du khách hồi tháng 5-2025. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Hiệp hội Các hãng tàu du lịch quốc tế (CLIA) và một công ty tại Hawaii đã kiện luật nói trên vì "vi hiến". Các luật sư bên nguyên đơn cũng cảnh báo thuế mới sẽ khiến giá tour đắt đỏ, gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành du lịch du thuyền - lĩnh vực đóng góp nhiều cho kinh tế và tạo hàng ngàn việc làm tại Hawaii.

Chính phủ Mỹ đã can thiệp vào vụ việc khi chỉ trích luật trên nhằm ép buộc người dân và doanh nghiệp trả tiền chỉ để phục vụ lợi ích cho Hawaii. Điều này đi ngược lại luật liên bang.



