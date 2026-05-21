Thời sự

Danh tính những người đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 trong nhà vệ sinh trường học

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã xác định được danh tính những người tham gia đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 trong nhà vệ sinh của trường học.

Ngày 21-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định việc một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Danh tính những người đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Ảnh: Cắt từ clip

Theo cơ quan công an, ngày 20-5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Hòa phát hiện một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Cùng thời điểm, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T. (69 tuổi, ở xã Quang Minh, TP Hà Nội) về việc cháu gái là V.N.K. (học sinh lớp 10 Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1) bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung, quay video và phát tán lên mạng xã hội.

Theo trình báo, vụ việc khiến em V.N.K. bị thương tích, hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh.

Qua xác minh ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.N.K. với hai học sinh là N.T.L.P. và N.K.L., đều là học sinh lớp 10 Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Ngày 19-5, P. và L. đã rủ thêm một số học sinh khác cùng trường tụ tập để đánh em K..

Danh tính những người đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 trong nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Nhóm học sinh tham gia đánh bạn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trong giờ ra chơi buổi chiều cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, nhóm nữ sinh đã dùng tay, chân đánh em K., đồng thời quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các học sinh liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm như nội dung video đăng tải trên mạng xã hội.

Ngoài ra, qua xác minh, người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội Facebook có tên tài khoản "A. R." được xác định là ông H.X.T (SN 1974, trú tại xã Quang Minh, TP Hà Nội), là bác họ của em K.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Xuân Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ sinh lớp 6 tố bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt quỳ, lau chân

Nữ sinh lớp 6 tố bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt quỳ, lau chân

(NLĐO) - Bị nghi ngờ "cướp người yêu" của bạn, 1 nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk tố bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi, bò dưới đất...

Nguyên nhân nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn cùng trường "đánh hội đồng"

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình vừa có thông tin liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" và đưa ra giải pháp xử lý

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã có thông tin bước đầu vụ việc một nam sinh lớp 9 bị “đánh hội đồng” trên đường đi học về

