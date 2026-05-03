Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã có thông tin bước đầu vụ việc một nam sinh lớp 9 bị “đánh hội đồng” trên đường đi học về

Ngày 3-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh vụ việc một nam sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) bị "đánh hội đồng" gây xôn xao mạng xã hội.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ở Ninh Bình. Ảnh cắt từ clip

Báo cáo cho thấy sự việc xảy ra ngày 24-4, tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (phố Tường Thụy I, phường Duy Tiên). Thời điểm này, em L.V.D. (đang học lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại) đang trên đường đi học về, bất ngờ bị nhóm bạn cùng trường lao vào "đánh hội đồng".

Kết quả xác minh xác định nhóm học sinh tham gia đánh nam sinh D. gồm có: L.A.T., N.B.Đ., N.Q.N. (lớp 7B); L.Đ.T., V.D.K., L.M.H., V.K.P. (lớp 7C). Có 2 nam sinh lớp 9 đứng quay video, sau đó video này được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân báo cáo tới nhà trường. Đồng thời, gia đình đã đưa em D. đến Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên) để khám, điều trị.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện - Ảnh 2.

Mặc dù nam sinh này đã ôm đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm bạn cùng trường đuổi đánh

Ngay sau sự việc, các em học sinh đánh bạn đã bị yêu cầu viết bản tường trình, đồng thời nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh có tham gia đánh nhau và quay video đến làm việc. Lãnh đạo nhà trường cũng đã trực tiếp tới bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh D.

Hiện, vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an phường Duy Tiên tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 2-5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn mặc đồng phục học sinh vây đánh tới tấp. Qua hình ảnh video cho thấy, một nhóm học sinh đã dùng dây thắt lưng da vụt liên tiếp vào đầu, lưng và đấm đá vào mặt.

Mặc dù học sinh này đã vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi đánh, sự việc diễn ra giữa ban ngày và có sự chứng kiến của rất đông học sinh khác. Điều đáng buồn là các em không có hành động can ngăn mà hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại quay lại clip.

Nhóm học sinh đánh bạn và nam sinh bị đánh sau đó được xác định xảy ra tại Trường THCS Chuyên Ngoại, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Tin liên quan

Nam công nhân bị đánh hội đồng trước công ty ở Đồng Nai

Nam công nhân bị đánh hội đồng trước công ty ở Đồng Nai

(NLĐO) - Nam công nhân bị nhóm thanh niên dùng tay và nón bảo hiểm đánh hội đồng ở Đồng Nai gây bức xúc dư luận

Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" ngay trên lớp học

(NLĐO)- Một nữ sinh bị các bạn nữ túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người

Xôn xao video nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong trường học

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong trường học trước sự chứng kiến của nhiều người.

mạng xã hội facebook đồng phục học sinh nam sinh lớp 9 học sinh bị đánh đánh hội đồng nam sinh lớp 9 bị đánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo