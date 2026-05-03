Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện

Ngày 3-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh vụ việc một nam sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) bị "đánh hội đồng" gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ở Ninh Bình. Ảnh cắt từ clip

Báo cáo cho thấy sự việc xảy ra ngày 24-4, tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (phố Tường Thụy I, phường Duy Tiên). Thời điểm này, em L.V.D. (đang học lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại) đang trên đường đi học về, bất ngờ bị nhóm bạn cùng trường lao vào "đánh hội đồng".

Kết quả xác minh xác định nhóm học sinh tham gia đánh nam sinh D. gồm có: L.A.T., N.B.Đ., N.Q.N. (lớp 7B); L.Đ.T., V.D.K., L.M.H., V.K.P. (lớp 7C). Có 2 nam sinh lớp 9 đứng quay video, sau đó video này được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân báo cáo tới nhà trường. Đồng thời, gia đình đã đưa em D. đến Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên) để khám, điều trị.

Mặc dù nam sinh này đã ôm đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm bạn cùng trường đuổi đánh

Ngay sau sự việc, các em học sinh đánh bạn đã bị yêu cầu viết bản tường trình, đồng thời nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh có tham gia đánh nhau và quay video đến làm việc. Lãnh đạo nhà trường cũng đã trực tiếp tới bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh D.

Hiện, vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an phường Duy Tiên tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.