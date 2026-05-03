Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 bị "đánh hội đồng" nhập viện

Ngày 3-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh vụ việc một nam sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) bị "đánh hội đồng" gây xôn xao mạng xã hội.
Báo cáo cho thấy sự việc xảy ra ngày 24-4, tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (phố Tường Thụy I, phường Duy Tiên). Thời điểm này, em L.V.D. (đang học lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại) đang trên đường đi học về, bất ngờ bị nhóm bạn cùng trường lao vào "đánh hội đồng".
Kết quả xác minh xác định nhóm học sinh tham gia đánh nam sinh D. gồm có: L.A.T., N.B.Đ., N.Q.N. (lớp 7B); L.Đ.T., V.D.K., L.M.H., V.K.P. (lớp 7C). Có 2 nam sinh lớp 9 đứng quay video, sau đó video này được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân báo cáo tới nhà trường. Đồng thời, gia đình đã đưa em D. đến Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên) để khám, điều trị.
Ngay sau sự việc, các em học sinh đánh bạn đã bị yêu cầu viết bản tường trình, đồng thời nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh có tham gia đánh nhau và quay video đến làm việc. Lãnh đạo nhà trường cũng đã trực tiếp tới bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh D.
Hiện, vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an phường Duy Tiên tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 2-5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn mặc đồng phục học sinh vây đánh tới tấp. Qua hình ảnh video cho thấy, một nhóm học sinh đã dùng dây thắt lưng da vụt liên tiếp vào đầu, lưng và đấm đá vào mặt.
Mặc dù học sinh này đã vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi đánh, sự việc diễn ra giữa ban ngày và có sự chứng kiến của rất đông học sinh khác. Điều đáng buồn là các em không có hành động can ngăn mà hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại quay lại clip.
Nhóm học sinh đánh bạn và nam sinh bị đánh sau đó được xác định xảy ra tại Trường THCS Chuyên Ngoại, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.
