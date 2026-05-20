Thời sự

Xôn xao clip nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện

Đức Ngọc

(NLĐO) - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20-5, ông Lang Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để họp hội đồng kỷ luật xử lý các em học sinh vì liên quan đến vụ việc đánh bạn.

Hình ảnh nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Q. Phong

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập trên đường vắng. Qua đoạn video cho thấy, nữ sinh này bị một nhóm khoảng 5 người liên tục đánh, đạp vào người, đầu. Do quá đông người, nữ sinh bị đánh không thể phản kháng.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 10-5, tại xã Quế Phong. Nữ sinh bị đánh là em L.N.L. (lớp 8, học sinh trường THCS Kim Sơn, xã Quế Phong, Nghệ An).

Được biết, sau khi bị bạn đánh đập, L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Khi gặng hỏi, người thân mới biết được L. bị bạn đánh đập nên đã đưa đến Trung tâm Y tế Quế Phong để cấp cứu và thăm khám. Tại Trung tâm Y tế, L. bị xây xước da vùng mặt, tay chân và xuất hiện tình trạng nôn mửa.

 Người thân em L. sau đó đã trình báo sự việc lên Công an xã Quế Phong đề nghị vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Quế Phong đã có báo cáo ban đầu gửi Trường THCS Kim Sơn. Cụ thể, chiều 10-5, em N.T.B.N. (học sinh lớp 9, trú xã Quế Phong) cùng 4 nữ sinh khác (học lớp 6,7,8 của trường THCS Kim Sơn) đã dùng tay, chân đánh vào đầu của em L.N.L.. Các nữ sinh đã có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Theo ông Lang Văn Thắng, nguyên nhân bước đầu được xác định giữa các em học sinh có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp nhau để "nói chuyện" và xảy ra vụ việc trên.

Bên cạnh việc xử lý các học sinh vi phạm, nhà trường cũng phối hợp với công an địa phương, giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh để em ổn định tâm lý, sớm quay trở lại trường học.

