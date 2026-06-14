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Pháp luật

Danh tính tài xế ô tô tháo chạy tổ đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên đường

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thay vì dừng xe để lực lượng CSGT ở Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên điều khiển ô tô lại tiếp tục bỏ chạy, kéo lê CSGT trên đường

Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản, tạm giữ xe ô tô BKS 36A-379.84 để làm rõ hành vi người điều khiển xe ô tô cố tình tháo chạy tổ đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên đường tối 12-6.

Danh tính tài xế ô tô tháo chạy tổ đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên đường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với Lê Duy Lâm - người điều khiển ô tô tháo chạy tổ đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên đường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 12-6, tổ công tác số 14 của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa gồm thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn (Tổ trưởng), thiếu tá Lê Hữu Thuận và trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.

Khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện đã có hành vi chống đối, không chấp hành. Đáng nói, khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe tông thẳng vào thiếu tá Lê Hữu Thuận rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300 m mới dừng lại.

Hậu quả, đồng chí Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh Công an tỉnh Thanh Hóa.

Danh tính tài xế ô tô tháo chạy tổ đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên đường - Ảnh 2.

Hình ảnh thiếu tá CSGT bị ô tô bỏ chạy kéo lê trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đưa về công an làm việc, người điều khiển ô tô kéo lê CSGT được xác định là Lê Duy Lâm (SN 2003, ngụ thôn 4, xã Thiệu Trung). Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hạc Thành tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

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