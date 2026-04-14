Xôn xao clip chồng đánh vợ, túm tóc kéo lê từ sân vào nhà

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ bị chồng hành hung, đánh đập, gây bức xúc dư luận. Đoạn clip dài hơn 1 phút, được ghép từ 2 góc quay ngoài sân và trong phòng khách. Thời gian hiển thị trên video cho thấy sự việc xảy ra vào 7 giờ 55 phút ngày 10-4.

Hình ảnh người chồng đánh đập vợ được camera ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại tổ dân phố Đa Hội, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, người đàn ông và người phụ nữ trong clip là vợ chồng.

Trong clip, người chồng liên tục bạo hành vợ như túm tóc, đánh đập. Sau khi người vợ ngã xuống sân đã bị kéo lê vào trong nhà.

Khi vào phòng khách, người chồng tiếp tục đánh, đấm, trong khi người vợ gần như không còn khả năng chống cự, chỉ biết co người né tránh. Đáng chú ý, toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của một em nhỏ.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lập tức thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, phần lớn bày tỏ phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Liên quan vụ việc, Công an phường Phù Khê đã nhanh chóng xác minh thông tin lan truyền và mời hai vợ chồng liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, người vợ cho biết vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, không bị thương tích và không đề nghị xử lý chồng. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do chính người này đăng tải khi bức xúc.

Sau khi làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng phối hợp tổ dân phố đã nhắc nhở, giáo dục người chồng, phòng ngừa tái diễn bạo lực gia đình.