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Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Chánh Trực khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Đạo diễn Chánh Trực hiện thực hóa tâm huyết bằng Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi Sao như ước mơ ấp ủ của anh


Đạo diễn Chánh Trực khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao - Ảnh 1.

Từ trái sang: Đạo diễn Nguyễn Thành Nam, đạo diễn Chánh Trực và nghệ sĩ Lạc Hoàng Long trong ngày khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao

Chiều 4-6, đạo diễn Chánh Trực chính thức khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi Sao sau thời gian dài ấp ủ và chuẩn bị.

Là đạo diễn đã nhiều năm hoạt động ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh, đây không đơn thuần là một cơ sở đào tạo nghệ thuật, mà là giấc mơ xây dựng môi trường phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và giàu tính nhân văn.

Từ khát vọng đào tạo đến hành trình tâm huyết

Đạo diễn Chánh Trực tâm sự: "Mong muốn góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và giải trí ngày càng chất lượng, câu chuyện đào tạo nghệ thuật đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Thị trường cần những người trẻ có kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và bản lĩnh biểu diễn. Đó cũng là lý do tôi quyết định xây dựng Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi Sao như một mô hình đào tạo mang tính thực hành và định hướng nghề nghiệp rõ ràng".

Anh chia sẻ rằng bản thân luôn tin rằng mỗi học viên đều mang trong mình một ngôi sao riêng cần được khai sáng đúng cách.

Đạo diễn Chánh Trực khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao - Ảnh 2.

NSƯT Khánh Ngọc và đạo diễn Chánh Trực trong ngày khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao

Từ niềm tin này, hơn 20 học viên chuẩn bị bước vào khóa đào tạo của viện đã hào hứng trước giáo trình giảng dạy đã được xác định triết lý đào tạo dựa trên việc phát triển cá tính sáng tạo, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó giáo trình đào tạo còn nuôi dưỡng giá trị nhân văn trong nghệ thuật cho thế hệ trẻ.

Đào tạo nghệ thuật không dừng ở kỹ năng biểu diễn

Điểm đáng chú ý của Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi Sao nằm ở định hướng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đào tạo chuyên môn nghệ thuật, đơn vị chú trọng kỹ năng mềm, văn hóa ứng xử, tư duy sáng tạo và xây dựng nhân cách nghề nghiệp.

Đây cũng là điều mà thị trường biểu diễn hiện nay đang thiếu. 

"Giá trị cốt lõi mà học viện hướng tới là tinh thần nhân văn – nơi đạo đức nghề nghiệp, sự sẻ chia và văn hóa ứng xử được xem là nền tảng song hành với chuyên môn. Chúng tôi tin hướng đi này sẽ tạo thêm nhiều sân chơi nghề đúng nghĩa cho thế hệ trẻ" – đạo diễn Nguyễn Thành Nam chia sẻ khi đến tham dự ngày khánh thành.

Đạo diễn Chánh Trực khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Việt Trinh và đạo diễn Chánh Trực

Quy tụ đội ngũ nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm thực chiến

Một trong những điểm tạo nên sức hút của mô hình này là đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên đồng hành đến từ nhiều lĩnh vực biểu diễn.

Tham gia đào tạo và cố vấn chuyên môn có nhạc sĩ Văn Tứ Quý, diễn viên điện ảnh Minh Luân, đạo diễn Nguyễn Thành Nam, nghệ sĩ hài Hoàng Mèo, diễn viên Đoàn Thanh Tài, biên đạo múa Huỳnh Hữu Phúc, nghệ sĩ Hồng Phúc, nghệ sĩ Lê Tâm và nghệ sĩ Doãn Thái Bình.

Trong vai trò Phó Giám đốc nghệ thuật, nghệ sĩ Doãn Thái Bình cho biết mục tiêu của anh là giúp học viên chạm đến nghề bằng cảm xúc, khơi mở năng khiếu và từng bước hoàn thiện kỹ năng biểu diễn để tự tin phát triển con đường nghệ thuật.

Đạo diễn Chánh Trực khánh thành Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi sao - Ảnh 4.

Đạo diễn Chánh Trực và diễn viên Hùng Thuận

Một "lò đào tạo" mới cho công nghiệp văn hóa thành phố

Nhiều năm qua, TP HCM được xem là trung tâm sản xuất nội dung giải trí lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho sân khấu, điện ảnh, gameshow, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn vẫn luôn là khoảng trống.

Sự ra đời của Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Ngôi Sao vì thế mang ý nghĩa vượt khỏi phạm vi một cơ sở đào tạo đơn lẻ. Nếu vận hành đúng định hướng, đây có thể trở thành mắt xích bổ sung cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của thành phố.

Đạo diễn Chánh Trực bước vào hành trình này với nhiều lợi thế từ kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài vai trò diễn viên được khán giả yêu mến, anh từng dàn dựng thành công nhiều chương trình và vở diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần), Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV), Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh; đồng thời tham gia đạo diễn phim dài tập, gameshow, chương trình truyền hình thực tế và các lễ hội lớn.


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Chánh Trực
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