Những chia sẻ của Quang, Cường, Tú trong "Mưa đỏ" ngày phim rời rạp

"Mưa đỏ" chia tay khán giả Việt: suất chiếu cuối cùng và đêm tuyệt vời của Quang, Cường và Tú!

Fan đến xem phim cùng các anh Quang, Cường, Tú ngày Mưa đỏ rời rạp

Phim điện ảnh "Mưa đỏ" có suất chiếu cuối cùng vào 23 giờ 30 ngày 28-9, chính thức khép lại hành trình đặc biệt tại rạp Việt. Ba nhân vật trong phim gồm Quang (Steven Nguyễn), Cường (Đỗ Nhật Hoàng) và Tú (Đình Khang) đã có một buổi tối đáng nhớ cùng người hâm mộ.

Ba diễn viên rủ fan đến rạp xem suất chiếu cuối cùng của "Mưa đỏ" tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP HCM). Diễn viên Steven Nguyễn nói: "Dù đây đã là lần thứ mười mấy xem phim nhưng cảm xúc vẫn rất bồi hồi. Không có hạnh phúc nào hơn với những thành công mà bộ phim có được".

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng nói: "Mưa đỏ đã hoàn thành sứ mệnh của mình và chúng tôi tự hào là một phần trong phim".

Với diễn viên Đình Khang: "Đây là một cột mốc mà suốt đời này tôi sẽ không thể nào quên được".

“Mưa Đỏ” chia tay trong nước mắt

Quang, Cường, Tú trong Mưa đỏ chia sẻ cảm động ngày Mưa đỏ rời rạp

Trước đó, ê-kíp và dàn diễn viên "Mưa đỏ" đồng loạt nói lời tạm biệt. Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động khi chia sẻ về hành trình đặc biệt của "Mưa đỏ". Cô cho rằng mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho "Mưa đỏ".

"Và giờ phút này, tôi đã có thể tự hào nói rằng - toàn thể ê-kíp "Mưa đỏ" đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất" - đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ: "Từ một nhân vật bước ra từ trang văn, nay anh Tạ đã có một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc. Hãy yên tâm, vì Phương Nam sẽ tiếp nối tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và yêu nhân dân mà anh Tạ đã mang trong mình" - Phương Nam nói.

Ba diễn viên Steven Nguyễn, Đình Khang và Nhật Hoàng cảm ơn khán giả

Đình Khang và Nhật Hoàng

Steven Nguyễn

Đình Khang

Trước khi rời rạp, bộ phim vẫn kịp tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục. Chỉ tính riêng ngày 28-9, doanh thu đã vượt mốc 4 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam, số liệu đến 15 giờ cùng ngày), cao gấp nhiều lần so với mức hơn 1 tỉ đồng những ngày trước đó. Tổng doanh thu của phim chạm ngưỡng 712 tỉ đồng - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt.

Sau hơn 1 tháng công chiếu, "Mưa đỏ" ghi nhận hơn 8,1 triệu lượt khán giả. Con số đặc biệt này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, khi bộ phim được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng nói: "Thật sự điều này không hề dễ dàng và không vui chút nào nhưng hơn một tháng qua là những ngày tháng tuyệt vời nhất của chúng tôi và Mưa đỏ".