Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi dự tọa đàm công nghiệp văn hóa tại Báo Người Lao Động

Báo NLĐO

(NLĐO) - Tọa đàm lần 4 vào sáng 19-11 với chủ đề “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”

Báo Người Lao Động tổ chức tọa đàm lần 4, bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam vào sáng 19-11, với chủ đề: "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam". Tọa đàm sẽ diễn ra tại Hội trường của báo ở TP HCM (123 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa).

Hai năm qua, Báo Người Lao Động - Cơ quan của Thành ủy TP HCM, đã liên tục tổ chức 3 tọa đàm bàn và tìm giải pháp để phát CNVH Việt Nam.

Ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành CNVH VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở này, cùng với việc ghi nhận thành công to lớn từ những sự kiện - công trình - tác phẩm CNVH thời gian gần đây như phim "Mưa đỏ", chương trình concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"…, Báo Người Lao Động tiếp tục tổ chức tọa đàm lần 4.

Trực tuyến Tọa đàm "Phát triển công nghiệp văn hóa" lần thứ 4 - Ảnh 1.

S.T Sơn Thạch trình diễn trong tọa đàm lần 3. Ảnh: Hoàng Triều

Các đại biểu tham gia dự kiến có: Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Báo chí, Xuất bản - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, ông Lê Nguyên Hiều, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP HCM, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM…

Các khách mời là chuyên gia, nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ gồm: Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim "Mưa đỏ", diễn viên Steven Nguyễn - vai Quang, phim "Mưa đỏ", diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, phim "Mưa đỏ", diễn viên Đình Khang - vai Tú, phim "Mưa đỏ", nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch Mai Thế Hiệp, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CGV Việt Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, producer âm nhạc Khánh K-ICM, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, producer Hòa Prox…

Tọa đàm lần 4 trải qua hai phiên thảo luận với chủ đề: "Hiệu quả từ những chương trình nghệ thuật, sản phẩm giải trí gần đây gắn với các yếu tố và giá trị lịch sử, truyền thống", "Chia sẻ kinh nghiệm, bài học và giải pháp".

Tin liên quan

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Tạo bản sắc và giá trị khác biệt

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Tạo bản sắc và giá trị khác biệt

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, bản sắc truyền thống không chỉ là điểm nhấn mà còn là lợi thế cạnh tranh

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai

Công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra sản phẩm giải trí.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Lấy "IP" làm chiến lược, thị trường làm đích đến

Khi di sản trở thành tài sản sáng tạo, khi bản sắc hòa cùng ngôn ngữ toàn cầu, lúc đó TP HCM sẽ tạo dựng được thương hiệu văn hóa Việt trên thế giới

chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa văn hóa Việt Nam Đàm Vĩnh Hưng tọa đàm Phát triển Công nghiệp văn hóa Phim Mưa đỏ
