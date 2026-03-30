Đạo diễn điện ảnh ngày càng đa năng

Phim "Song hỷ lâm nguy" của đạo diễn Vũ Hà sẽ chính thức ra rạp từ ngày 3-4. Ngoài vai trò đạo diễn, Vũ Hà cho biết anh "làm hết mọi thứ" cho tác phẩm điện ảnh đầu tay này.

Tạo dấu ấn riêng

Với "Song hỷ lâm nguy", Vũ Hà vừa là nhà sản xuất, nhà đầu tư, vừa biên kịch và đào tạo diễn xuất cho diễn viên để đồng hành cùng dự án. Bộ phim được phát triển dựa trên kịch bản gốc, không phải "remake" (làm lại) bằng cách Việt hóa từ tác phẩm khác.

Vũ Hà đã có ý định thực hiện "Song hỷ lâm nguy" từ nhiều năm trước và chính thức lên ý tưởng khoảng 4 năm nay, triển khai suốt thời gian dài. Chất liệu để anh hình thành ý tưởng phim lấy từ đời sống sôi động của TP HCM.

"Nếu sống ở TP HCM, yêu thích thành phố rồi chịu khó quan sát, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều ý tưởng xuất hiện. TP HCM đầy sức sống và vô cùng thú vị, trở thành chất liệu cho phim "Song hỷ lâm nguy". Một đám cưới bình dân đãi tiệc trước cửa nhà và một đám cưới sang trọng ở nhà hàng hoành tráng có sự đối lập mạnh mẽ, tôi chỉ cần kết nối lại bằng mối quan hệ giữa các nhân vật" - Vũ Hà tiết lộ.

Đạo diễn "Song hỷ lâm nguy" cho biết phim quay bối cảnh ở TP HCM, kể về 2 đám cưới được tổ chức cùng ngày, cùng giờ ở hai phía đối diện của một khu phố, ngăn cách bởi đường ray xe lửa. Bên kia là đám cưới tại nhà hàng sang trọng, xa hoa của cô dâu Phương Anh (Jun Vũ đóng); bên này là rạp cưới nơi vỉa hè đậm chất truyền thống của chú rể Phi (Hoàng Phi).

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu đội ngũ tổ chức đám cưới không phát hiện danh sách khách mời của hai bên... giống hệt nhau. Từ đó, họ phải nháo nhào xác định khách mời dự đám cưới nào, đồng thời đưa ra giải pháp cho hai bên có đông đủ bạn bè chúc phúc...

Vũ Hà cho rằng nếu một đạo diễn ôm đồm nhiều công việc như anh thì điều tiện lợi nhất là không cần làm theo ý của nhà sản xuất hay nhà đầu tư. Anh giải thích: "Nếu phim có nhà đầu tư riêng, họ muốn đổi cái này, sửa cái kia thì đạo diễn khó thể không làm theo. Do vậy, đạo diễn khó giữ được trọn vẹn ý tưởng của mình".

Trước đó, với phim "BUS: Chuyến xe một chiều", đạo diễn Luk Vân cũng đảm nhận nhiều vai trò: Nhà sản xuất, nhà đầu tư, biên kịch... Đây là cách lâu nay cô vẫn thường làm với những dự án phim của mình.

Phim "Tài" do ca sĩ Mỹ Tâm sản xuất là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Mai Tài Phến. Anh còn giữ nhiều vai trò khác trong phim, như biên kịch và diễn viên chính. "Tài" mang đậm dấu ấn cá nhân của Mai Tài Phến, thể hiện trọn vẹn những gì anh muốn thể hiện. Nhân vật Tài trong phim cũng được anh ấp ủ hóa thân từ lâu cùng niềm đam mê từ thuở nhỏ với dòng phim hành động.

Trấn Thành, Lý Hải, Huỳnh Lập, Trường Giang, Đức Thịnh, Thu Trang… cũng là những đạo diễn đa năng, tạo được chất riêng trong các tác phẩm của mình. Bởi hơn ai hết, họ nắm bắt trọn vẹn nội dung phim, từ ý tưởng ban đầu đến kịch bản chi tiết, từ đó có cách kể chuyện, tạo đường dây diễn xuất, cao trào… phù hợp.

Một cảnh trong phim “Song hỷ lâm nguy” của đạo diễn Vũ Hà. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Đối mặt nhiều thách thức

Một người phải "gánh" nhiều công việc thì sự mệt mỏi, khó khăn là điều khó tránh khỏi. Với những đạo diễn đã thành danh, có nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao như Lý Hải, Trấn Thành, Đức Thịnh hay với người đã quá quen công việc làm phim, có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp như Huỳnh Lập, Thu Trang thì sự khó khăn giảm bớt đáng kể.

Thế nhưng, với những đạo diễn phim đầu tay, gánh nặng dồn cả lên vai họ. Đạo diễn Vũ Hà cho biết khó khăn lớn nhất của anh là không có nhiều mối quan hệ khi sản xuất phim, phải đi từ những bước ban đầu. Do đó, không chỉ đạo diễn mà những người trong ê-kíp, nhất là diễn viên, phải hết sức nhiệt huyết mới có thể mang lại thành công cho bộ phim.

Trong "Song hỷ lâm nguy", những diễn viên trẻ như Misthy, Khoai Vũ, Jun Vũ… đều tập trung, nghiêm túc diễn xuất. "Dàn bao" của phim gồm những tên tuổi như NSND Trung Anh, Dustin Nguyễn, Đinh Y Nhung… cũng hỗ trợ đạo diễn Vũ Hà rất nhiều.

Không vất vả ở khâu sản xuất, đào tạo diễn viên như Vũ Hà, song Mai Tài Phến cũng phải "gồng mình để không gục ngã" khi vừa làm đạo diễn vừa đóng nam chính trong "Tài". Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét: "Mai Tài Phến tỉ mỉ trong mọi khâu, kể cả phục trang, đạo cụ. Anh dốc sức cho tác phẩm điện ảnh đầu tay mà mình đạo diễn. Tôi chỉ can thiệp khoảng 10%, góp ý một số câu thoại và tiến triển tâm lý nhân vật".

Bên cạnh các vấn đề về sản xuất, những đạo diễn đa năng còn gặp thách thức khi khó đánh giá được chất lượng tác phẩm, nhất là với người đảm nhận luôn phần diễn viên quan trọng. Với những vai diễn phụ, đạo diễn góp mặt không nhiều thì không ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. Tuy nhiên, khi đạo diễn đảm nhận luôn vai trò diễn viên chính, nếu họ diễn không tốt, không thuyết phục được khán giả thì rất dễ ảnh hưởng tiêu cực đến bộ phim.

"BUS: Chuyến xe một chiều" của đạo diễn Luk Vân từng bị chê nhiều vì kịch bản của cô chưa đủ sức thuyết phục, dẫn đến phim không thành công về doanh thu. Đạo diễn Thu Trang đóng vai chính trong "Ai thương ai mến" bị chê không phù hợp với nhân vật Hai Mến do quá tuổi, gương mặt thiếu nét hoài cổ.

Đạo diễn Trấn Thành đảm nhận vai bạn trai của Nhật Hạ (Pháo đóng) trong "Thỏ ơi!!" cũng bị chê già hơn nhân vật, chênh lệch khi đứng cạnh nữ chính. Trường Giang thì bị chỉ trích diễn bi lụy quá đà trong tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà anh giữ vai trò đạo diễn…

Do đó, nếu không đủ khả năng hoặc thiếu thận trọng, những đạo diễn ôm đồm nhiều việc có thể làm ảnh hưởng đến dự án phim, thậm chí dẫn đến thất bại. Dù vậy, nhiều người trong giới vẫn nhận định đạo diễn đa năng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong điện ảnh.

"Với đạo diễn trẻ, họ khó tìm được nhà đầu tư hay nhà sản xuất đủ tin tưởng để đưa ý tưởng của mình lên màn ảnh rộng và thoải mái thể hiện, vì thế họ đảm nhận luôn vai trò này. Còn với đạo diễn từng thành công với vài dự án đầu tiên, họ có kinh nghiệm và sẽ tiếp tục làm phim theo hướng "ôm" luôn nhiều công việc" - một nhà làm phim nhận định.

Nhiều đạo diễn không chỉ kiêm luôn công việc biên kịch mà còn là nhà sản xuất, nhà đầu tư..., thậm chí là diễn viên quan trọng trong phim của mình.



